La mobilisation générale décrétée au niveau des institutions de la République renseigne sur l'urgence de la situation que vit le pays en rapport avec l'épidémie du coronavirus. Le médiateur de la République n'est pas en reste dans l'élan solidaire qui fait plaisir à constater. Ainsi, Karim Younès, médiateur de la République, joint sa voix à celle des autorités centrales, à travers un communiqué rendu public. «Devant cette situation alarmante, et pour endiguer cette pandémie, notre mobilisation à tous et notre disponibilité totale, sont indispensables», souligne le communiqué du médiateur. Cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que la situation au niveau mondial est «particulièrement préoccupante au plan sanitaire en raison de la propagation rapide du virus Corona (Covid-19) dont les cas augmentent de jour en jour», relève la même source qui n'omet pas de mettre en évidence, la «mobilisation des pouvoirs publics, du secteur chargé de la santé notamment». Cet état de fait amène le médiateur de la République à tirer de précieux enseignements et appeler les Algériens à «ne pas céder à la panique, ce qui ne ferait que ralentir le processus de prise en charge par les organismes de santé publique». Pour Karim Younès, «vaincre le coronavirus est devenu l'affaire de tous. C'est ensemble et seulement tous ensemble, par une prise de conscience raisonnable et raisonnée et par le respect des instructions données que nous pourrons prétendre éradiquer cette pandémie». Un appel à l'unité et à la solidarité qui vient à point nommé. Au niveau de l'administration du médiateur de la République, «nous faisons appel à votre sens de la responsabilité collective et individuelle, dans votre propre intérêt d'abord, dans l'intérêt de tous ensuite et enfin dans l'intérêt de notre pays», conclut le communiqué.