Le patron du FAN (Front de l'Algérie nouvelle), Djamel Benabdeslam a tenu, hier, à Constantine, une rencontre avec les militants de son parti et en présence de la presse, lors de laquelle il a prononcé un discours dans lequel il est revenu sur les évènements qui se développent d'une façon vertigineuse. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, autrement dit dans toute la région «permettez-moi de dire que nous sommes devant de réels défis et des donnes très dangereuses». Il a ajouté que «ce qui se passe aujourd'hui nous l'avions déjà abordé en 2011 et 2012. Lorsque notre monde a été la cible d'attaques». Il ne manquera pas d'ajouter dans ce contexte qu'«aujourd'hui notre Monde arabe est ruiné».

Le conférencier a ajouté que «ce qui s'est passé n'a jamais été un printemps arabe mais un sinistre arabe et un printemps sioniste par excellence». à cette époque «j'avais souligné dans mon livre que l'Algérie était visée». Ce qui se passe aujourd'hui a-t-il ajouté «à nos frontières Est, Sud et Ouest a été programmé et vise trois objectifs». Il précise que «le premier objectif est de détruire l'Orient avec un plan impérialiste pour démanteler la Syrie, l'Irak, la Palestine, le Yémen, la Libye mais aussi l'Algérie» qui reste un territoire encore inaccessible. «On est devant un grand projet sioniste», affirme le conférencier. Les armées qui ont affronté «l'ennemi sioniste, de la Syrie, l'Irak, l'Egypte et l'Algérie en 1973 sont toujours dans le collimateur de l'entité sioniste, nos ennemis n'ont pas oublié et ces armées doivent être détruites».

«Ils ont réussi à détruire l'Irak, affaiblir la Syrie, maîtriser l'Egypte avec un gouvernement sous-traitant. Aujourd'hui c'est le tour de l'Algérie. Ce qui s'est passé à El Guerguarat, l'ouverture de consulats à El Ayoun colonisée, la grande trahison de certains pays arabes désormais de complaisance avec l'entité sioniste, notamment avec le Makhzen», ajouta-t-il. Pour le conférencier, il y a un but derrière ce qui se passe, à savoir en finir avec la cause palestinienne et effacer la Palestine.

Ce projet a-t-il précisé «est financé par les banques des Emirats unis arabes, Qatar, Bahreïn et l'Arabie saoudite». Le second objectif souligne-t-il «est d'en finir avec la cause du Sahara occidental». Le conférencier ne manquera pas après avoir ouvert une parenthèse historique d'affirmer que «c'est l'Algérie qui est ciblée». Elle l'est par rapport à ses positions nobles en faveur des peuples opprimés». Aussi bien la cause palestinienne que sahraouie «demeurent pour nous des causes justes et on ne changera pas notre position».

Le patron du FAN souligne que l'Algérie est le vrai pays de la liberté et défend la liberté des pays colonisés. «On restera sur nos postions et on ne changera pas.»

Enfin «la sécurité intérieure de l'Algérie est le troisième objectif du complot qui se trame et c'est l'ANP qui est la plus visée». À ce titre «en tant que peuple algérien avec toutes ses composantes on doit s'unir et se solidariser contre l'ennemi sioniste». Pour lui, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. «Je lance, avant de conclure, un appel au peuple maghrébin avec qui nous partageons les traditions, la culture et l'histoire, pour se mobiliser contre le tyran qui a pris leur pays en otage.»