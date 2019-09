«L’élection présidentielle, est le seul mécanisme qui permet l’application de l’article 07 de la Constitution, après la mise en place des garanties nécessaires » a déclaré le président du Syndicat national des magistrats, ce vendredi, Issad Mabrouk, lors de l’ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil national des magistrats. Indiquant que « le fait de prononcer des jugements au nom du peuple, nécessite une légitimité constitutionnelle et juridique en harmonie avec l’article 07 conférant l’origine de tout pouvoir au peuple ». Dans ce sens, Issad Mabrouk a invité les professionnels du secteur à observer la rigueur, la conscience nécessaire dans l’exercice de leurs tâches, en s’armant de toute la souveraineté dans la prise de leurs décisions, et verdicts, sans laisser place à aucune influence étrangère quelle que soit son origine ». A ce sujet, Mabrouk, explique que le corps des magistrats a vécu les affres de la pression et de l’intimidation et des pratiques ténébreuses de l’ancien régime, au point de perdre toute sa crédibilité et son éthique, et le pouvoir de décision « il n’y a aucune volonté politique pour appliquer la séparation des pouvoirs, entre le juridique et l’exécutif, et ce en plus de l’instrumentalisation de la justice, qui, selon les périodes, donne une image et un fonctionnement instable, de la justice » souligne le président du SNM. Avant de revenir sur la lutte contre la corruption, insistant sur le fait que celle-ci « doit se poursuivre, et ne doit pas être confinée uniquement à travers des campagnes conjoncturelles, induites par la guerre des clans. La lutte contre la corruption réalisera ses objectifs d’une façon concrète en traitant d’abord les raisons de ce phénomène, et ensuite de faire un travail à partir de l’école, de la famille, des médias ».

Par ailleurs, le président du Syndicat national des magistrats rappelle que « la contestation populaire historique, à laquelle les magistrats ont participé en tant qu’enfants du peuple, et en tant que magistrats se prononçant au nom du peuple, à libérer le secteur des pratiques de nuit et des contraintes. Mais ces acquis, doivent être valorisés et enrichis par l’ouverture d’ateliers de révision de la Constitution et de tous les textes législatifs et organiques, se rapportant au statut du magistrat, notamment la Loi fondamentale et la loi suprême ».

Il est à rappeler que le SNM avait déjà dénoncé cette dépendance de la justice , au mois de mai dernier, soulignant qu’« il n’est pas possible de parler de justice indépendante jouissant de la protection, sous les lois et les structures actuelles qui organisent le parcours professionnel du juge et qui ont prouvé leur inutilité C’est pour cela, qu’ appeler à la liberté d’une Algérie nouvelle exige d’appeler à la liberté et à l’indépendance de la justice afin de la débarrasser de tous les obstacles matériels et humains». Tenant à cette occasion à « récuser les accusations visant le secteur de la justice et ses hommes, de la part de parties officielles et non officielles qui cultivent des clichés, selon lesquels, les magistrats n’agissent que suite à des instructions. Les magistrats refusent qu’on les traite comme un appareil qui fonctionne avec les ordres et les convocations et restent attachés à leur droit constitutionnel, revendiqué par le peuple, et qu’ils constituent un pouvoir indépendant qui exerce ses missions dans le respect des principes de la légitimité et de l’égalité».