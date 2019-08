Alors que tout le monde croyait qu’après la fête de l’Aïd El Adha, les prix des fruits et des légumes allaient enfin devenir plus cléments, c’est tout à fait le contraire qui s’est produit. En effet, depuis au moins une dizaine de jours, les prix ne cessent de connaître des hausses faramineuses qui ont fini par atteindre des pics inimaginables comme le kilogramme de carottes à 200 DA alors que juste après l’Aïd El Adha, pas mal de consommateurs l’ont acheté à 25 DA. Une hausse que tous les observateurs imputent à la multiplication des fêtes de mariage en cette fin de mois d’août. C’est donc la loi de l’offre et de la demande qui a engendré une telle situation qui met les chefs de famille dans un véritable dilemme car ne pouvant plus s’en sortir avec leurs salaires, surtout quand on sait qu’on s’approche encore d’une période de grandes dépenses, à savoir : la rentrée scolaire. Même les fruits dont la production a été très abondante cet été n’ont pas connu de baisse de prix puisque le raisin se vend, ces jours-ci, à un prix moyen de 200 DA le kilogramme au grand dam de ceux qui attendaient cette période de l’année où les fruits abondent pour faire le plein en vitamines. Le melon est affiché à pas moins de 100 DA le kilo. Donc, une pièce moyenne se vend entre 400 DA et 500 DA. Quant à la pastèque, on ne peut pas en avoir à moins de 55 DA kg. Ce qui donne aussi un prix moyen d’une pastèque qui équivaut à pas moins de

450 DA en général. Les autres fruits sont tout simplement hors de portée puisque la poire se vend à plus de 250 DA le kilo, la pomme également, alors que les figues (lekhrif) dépassent les 600 DA le kg ! Les consommateurs font le tour des marchés et en sortent souvent bredouilles en attendant que les prix baissent un tant soit peu. Ceux qui osent acheter se limitent à de petites quantités, juste pour humecter la bouche. Quant aux légumes, la même effervescence des prix a été constatée. Le haricot vert est affiché à pas moins de 250 DA alors que le concombre ne peut pas être acheté à moins de 120 DA. La courgette dépasse allègrement les 150 DA tandis que la betterave et la tomate sont affichées à plus de 100 DA. Le hic, concernant cette hausse des prix, c’est que tout le monde s’en plaint, à commencer par les commerçants eux-mêmes. Ces derniers dégagent la responsabilité et parlent plutôt de l’instabilité du marché. «Nous pouvons vendre un légume à 150 DA et le lendemain, son prix peut baisser jusqu’à 25 DA», déplore un commerçant du marché des fruits et légumes de Draâ Ben Khedda. Pourquoi cette instabilité dans les prix ? Notre interlocuteur répond que les grossistes fixent les prix en fonction de la demande. Il arrive donc que la demande chute brutalement, surtout en milieu de semaine (avec le recul du nombre de fêtes de mariage), ce qui engendre systématiquement une baisse très importante des prix. Mais les marchands ayant déjà acheté de la marchandise avec des prix élevés se retrouvent donc en train de vendre presque à perte.

La hausse des prix est enregistrée à la veille du week-end, où se tient la majorité des fêtes, c’est-à-dire à partir de la journée du mardi. Le retour à la normale ne dure que très brièvement à partir de la matinéede samedi. Il faut préciser enfin que le nombre de fêtes a connu une hausse remarquable également et ce, à partir du lendemain de la fête de l’Aïd El Adha, comme l’atteste le nombre souvent par trop important des voitures des cortèges qui sillonnent toutes les routes de la wilaya, surtout durant les journées de jeudi, vendredi et samedi. C’est vrai donc que le bonheur des uns peut faire le malheur des autres. Heureusement que ces fêtes, c’est encore juste pour quelques semaines ! A partir de septembre, les prix se stabiliseront sans doute. Mais d’ici là, la majorité des fruits de saison disparaîtra des étals.