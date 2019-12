Promotion des produits, recherche des voies et moyens de leur développement et leur commercialisation étaient les principales préoccupations des paysans. Face à la crise qui ne peut que perdurer, les fellahs retournent à la terre, la véritable source de richesse depuis la nuit des temps.

Les années passent, mais ne se ressemblent pas .Le temps s’écoule et se perd dans le néant dans cette immense plaine de la vallée de la Soummam, dans la wilaya de Béjaïa. Une wilaya qui a construit toute son histoire sur l’agriculture et qui était jadis un grenier pour le pays. Cette région puisait sa grande dignité de la production agricole, toutes natures confondues. Une terre bénie pour ceux qui l’ont aimée. Une terre généreuse et très prospère pour les amoureux de la terre nourricière et pour, ceux qui l’ont cultivée, qui l’ont entretenue et elle le leur a rendue dans sa riche productivité.

La vallée de la Soummam était très connue dans un passé très récent pour l’abondance de son orange. Le symbole agricole de la région a toujours été l’agrume (orange, mandarine, pamplemousse, citron). Pour cela, la région de Timezrith fête depuis quatre ans, à sa manière, annuellement cette heureuse vocation agricole. Des espaces arboricoles à perte de vue.

Des orangeraies sans limites couvraient les terres agricoles des domaines autogérés, dits biens vacants, qui occupaient directement des dizaines de milliers de travailleurs permanents et saisonniers et indirectement dans la même proportion, durant les grandes campagnes de cueillette de l’orange saisonnière. Des centaines d’exploitations agricoles éparpillées à travers tout le territoire de la wilaya produisaient des quantités considérables de ce fruit riche en vitamine C. Akbou, Timezrith, El Kseur, Tichy, Aokas étaient les lieux privilégiés de l’arboriculture et des vergers à vocation agricole.

«La terre à celui qui la travaille » pour coller à ce slogan et par ricochet cette richesse la commune de Timezrith organisait des festivités en l’honneur de l’abondance de ce précieux fruit qu’est l’orange.

La 4e édition de la fête des agrumes a été ouverte hier à l’école primaire El Had, commune de Timezrith, dans la wilaya de Béjaïa. La direction des services agricoles de la wilaya de Béjaïa, la subdivision de l’agriculture de Timezrith, la Chambre de l’agriculture locale, l’Association des irrigants et le Conseil interprofessionnel des agrumes se sont associés pour réussir cette 4e édition durant laquelle les grandes variétés telles que la Thomson, la double-fine, sanguine etc, récoltées dans les plantations d’orangers sont exposées à côté évidemment, d’autres produits du terroir. Pour des producteurs d’agrumes, il ne s’agit pas seulement de faire connaître leurs produits, mais aussi de trouver en commun les voies et moyens de développer ce créneau et d’assurer un meilleur circuit de commercialisation. On parle d’une coopérative. Aujourd’hui deuxième jour on en saura un peu plus sur l’intention des organisateurs quant au devenir de cette filière.