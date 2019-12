Réagissant à la situation politique après l’élection du nouveau président de la république, le professeur Slimane Arradj revient dans cet entretien sur les éventuels développements que connaîtra la scène politique et notamment sur les défis que doit relever Abdelmadjid Tebboune.

L’Expression : Que pensez-vous du déroulement de l’élection et que renseignent à vos yeux les taux obtenus par chaque candidat ?

Slimane Arradj : L’élection présidentielles du 12 décembre était forte sur le plan des garanties et particulière du point de vue de l’atmosphère générale qu’elle a caractérisée. Dans ce sens, les résultats de cette élections étaient réalistes et positifs et ont reflété le poids politique de chaque candidat.

Du fait que le président Abdelmadjid Tebboune a été élu par le peuple, ces résultats matérialisent également la vérité anthropologique et politique du processus électoral. Dans ce sens, il y a lieu de dire que l’élection a été libre et transparente et par conséquent, l’élection de Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République ne peut que refléter, sa capacité à convaincre les Algériens. Ceci étant, il est indéniable que l’élection présidentielle est une réussite et une victoire pour l’Algérie en tant que nation et pour tout le peuple algérien qui a montré à travers sa participation au scrutin, son appartenance au principe de la citoyenneté, ce qui constitue une réponse claire et forte à ceux qui avaient prédit un grand taux de boycott et éventuellement l’échec de l’élection.

Comment voyez-vous le dénouement de la situation politique, à l’ombre de la contestation populaire, qui rejette les résultats et réclame des mesures d’apaisement ?

Personne ne peut remettre en question les résultats des élections ou le processus électoral. Dans ce sens, le refus n’est pas un argument de changement ni un palliatif, car le passage par les urnes, témoigne du choix de la voie de la sagesse et le penchant vers l’option de l’intérêt général. Cette dernière impose la préservation des institutions de l’Etat, et le respect de la légitimité constitutionnelle. Dans ce sens, l’expression du changement doit s’inscrire dans un processus démocratique désormais, et qui ne peut se faire qu’à travers un cadre légitime.

Car tous les Algériens, ceux qui ont été pour ou contre l’élection, demandent tous le changement. De ce fait, le Hirak doit se structurer et adopter des mécanismes et pratiques susceptibles de lui permettre d’acquérir un statut représentatif de son poids politique. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures d’apaisement, il ne faut pas oublier que l’Algérie n’est pas en situation de guerre.

La revendication du changement se base sur l’impératif de réparer les erreurs, qui ne peut être possible que par la mise en place des garanties, et non pas des conditions comme préalable au dialogue. Car la partie qui peut imposer ces conditions, c’est celle qui détient la légitimité populaire, qui a été exprimée par le processus électoral et par les résultats de l’élection présidentielle. De ce fait, je pense, que les premières actions du nouveau président, et des réformes qu’il va lancer à travers le nouveau gouvernement et les institutions de l’Etat, auront comme effet, d’absorber la colère populaire et finiront par rendre à la rue sa quiétude et sa stabilité.

Que pensez vous des déclarations du président Tebboune lors de son premier discours, notamment son appel au dialogue avec le Hirak ?

Le discours du président Abdelmadjid Tebboune porte plusieurs signes rassurants et beaucoup de messages d’espoir sur lesquels il est possible de réhabiliter la confiance entre l’Etat et le citoyen. Le dialogue proposé par le président Abdelmadjid Tebboune, ne s’inscrit pas dans une quête de légitimité, car celle-ci a été obtenue par la voie des urnes, mais il cible essentiellement le retour de la sérénité, le calme au sein de la société algérienne. Car il y a des parties qui refusent l’élection et acceptent d’aller vers le dialogue, alors qu’en vérité c’est la négociation qu’ils veulent.

Ce qui est complètement exclu, il n’y aura pas de négociation, car la République algérienne est debout et forte de ses institutions, et par la légitimité induite par l’élection présidentielle.

Donc, aujourd’hui, l’ouverture des canaux de dialogue, s’inscrit dans l’intégration de tous les acteurs de la scène politique dans la gestion du pays. De ce fait, le but ultime du dialogue est sans conteste de rapprocher les différentes visions et positions, en vue de les faire participer à l’élaboration d’une stratégie pour le changement réclamé et la construction d’un avenir meilleur.

Dans ce sens, on retiendra deux axes importants évoqués par le président de la République dans son discours, et qui regroupent l’ensemble des revendications, en l’occurrence, la lutte contre la corruption, la désignation d’un nouveau gouvernement, et les réformes économiques.

Ces dernières interviendront comme un trait d’union, une complémentarité entre le volet politique et social, et ce en vue de favoriser l’émergence d’un réel projet de société. Cependant, nous constatons une réelle volonté politique de la part du président de la République, à effectuer des réformes à même de répondre aux attentes de changement que réclame la société.

Sur quelles bases, selon vous, doit se faire la révision de la Constitution ?

Il faut savoir qu’il ne s’agit pas de la simple annulation ou changement d’articles de lois. L’opération est plus importante, du fait qu’elle porte sur une approche dûment élaborée par des experts du droit constitutionnel, comme cela a été annoncé par le président, et qui s’attelleront en plus de la révision programmée, à déceler les failles que comporte la Constitution actuelle, et apporter des bases nouvelles, en harmonie avec les ambitions de l’Algérie nouvelle, et surtout axées sur les points névralgiques qui ont été à l’origine de la discorde, de façon à éliminer les sources de conflits, et éviter de recourir à des révisions de la Constitution à chaque période difficile.

Comment voyez-vous la reconfiguration de la scène politique et le redéploiement des partis?

Il faut s’attendre à une nouvelle cartographie des partis politiques, et ce pour plusieurs raisons, dont la plus importante, est le fait que ces partis ont perdu leurs capacité à s’arrimer aux attentes et préoccupations de la société.

Et ce en plus de l’impact qu’ont eu les évènements de la scène politique, sur ces partis, qui les contraint à revoir leur copie, à remodeler leurs discours, et à apporter les changements nécessaires dans leurs mécanismes. Et ce, d’abord dans le but de l’élargissement de leur base de représentation dans la société. Par ailleurs, il faut s’attendre à des réformes profondes dans la légalisation régissant les partis, visant à apporter plus de discipline dans l’exercice de la politique. Car la revendication du changement depuis le 22 février, a remis tous les compteurs à zéro, en matière d’activité partisane.

Que pensez-vous de l’accompagnement de l’institution militaire au processus électoral ?



La position de l’institution militaire, du 22 février à ce jour a donné une image historique, et une leçon en matière de gestion des situations sociales conflictuelles, à travers un accompagnement de la contestation populaire, une compréhension précise et profonde de la situation, avec une conscience accrue des dangers et des risques qui guettaient le pays.

La Haute instance militaire a su montrer à travers une assistance sans faille des revendication populaires, sa force à préserver et à valoriser la relation sacrée entre le peuple et l’armée. Reflétant avec force son appartenance à la société profonde.

Un dernier mot…

Il est important de souligner, qu’avec la réussite de l’élection présidentielle, et l’élection du nouveau président de la République, nous réalisons les premiers pas du changement tant réclamé par la société. Dans ce sens le Hirak devrait passer de l’optique des slogans au travail de terrain, et ce à travers la matérialisation de ses actions concrètes au sein des institutions de l’Etat et conformément aux lois de la République algérienne, de façon à donner aux grandes lignes du changement un aspect constitutionnel.

C’est précisément ce qui va ouvrir des horizons nouveaux pour l’Algérie, à l’intérieur et à l‘extérieur du pays, et lui permettre de recouvrer sa place parmi les nations.

Je souhaiterais à ce titre, féliciter le président Abdelmadjid Tebboune pour son élection démocratique à la magistrature suprême et de la confiance qu’il a obtenue de la part du peuple algérien. Nous restons optimistes sur l’impact et la valeur des actions qu’il va entreprendre pour lancer les réformes et remettre le pays sur les rails du développement, de la croissance et de la démocratie.