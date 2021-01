L'expression: Louisa Hanoune, Mohamed Mediene, Bachir Tartag et Saïd Bouteflika ont été acquittés par la Cour d'appel militaire. Quel sentiment, cela vous inspire-t-il?

Me fatiha Belgacem chelouche: Je suis contente pour eux, pour le droit et pour la démocratie. C'est un juste retour des choses. D'ailleurs, dans les collectifs de défense, nous avons toujours dit que cette affaire, si affaire il y avait, devait relever d'un tribunal civil. Tous les prévenus étaient des civil, mêmes les généraux Médiene et Tartag étaient à la retraite au moment des faits qui leur ont été reprochés. Cette décision conforte, à mon avis, la règle de la sécurité du droit pour tout justiciable.

Ce procès avait suscité l'intérêt de l'opinion publique pour son caractère inédit. Ne pensez-vous pas que le contexte de l'époque de l'arrestation a quelque peu pesé sur le déroulement de cette affaire?

A l'époque à laquelle vous faites référence, nous étions dans une ambiance particulière. Mais je dois souligner, à ce propos, que Louisa Hanoune n'a pas commis de délit. Elle a agi dans le cadre de sa fonction de responsable politique. Il était très naturel qu'elle cherche à savoir et même à être consultée. Pour revenir à l'époque des faits, il faut savoir que Saïd Bouteflika l'a associée à de simples discussions sur la situation du pays. Ceci l'a exposée au risque d'une lourde condamnation. L'ambiance de l'époque avait effectivement pesé. Et, rappelez-vous, les conditions dans lesquelles se déroulaient les procès, notamment celui de l'assemblage automobile, au tribunal de Abane Ramdane. Il était quasi impossible de travailler dans la sérénité.

Mais je dois dire aussi que cette pression exercée par la rue sur la justice a baissé, ces derniers mois et les affaires sont traitées dans la sérénité et dans le respect de la procédure. Nous sommes parvenus à faire entendre nos voix dans les procès en appel. Cela pour vous dire que la justice est mieux rendue qu'en plein bouillonnement social. J'en veux pour preuve que dans le procès dont il a été question, hier, déjà en appel, nous avons obtenu un sérieux allègement de la peine de Louisa Hanoune. C'est un signe que les choses se sont apaisées. Et le verdict d'acquittement prononcé par la cour militaire me réjouit, bien entendu et m'inspire un sentiment de sécurité juridique.

Comment s'est déroulée l'instruction de cette affaire?

Cela s'est très bien passé. Les magistrats militaires sont compétents. Je dois dire qu'ils ont assuré leur mission avec professionnalisme et dans le respect strict du droit. En tant qu'avocate, je n'ai reçu aucune pression ni fait l'objet d'une quelconque rétention d'information. Je pouvais rendre visite à ma cliente sans restriction. Et je dois dire, à ce propos, que le régime carcéral appliqué à Louisa Hanoune était d'une grande correction. Elle était médicalement bien assistée et recevait ses avocats régulièrement. Cela pour vous dire que nous avons travaillé dans les meilleures conditions possibles.