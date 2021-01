Vingt-quatre heures après le limogeage du président-directeur général de l'Eniem Djilali Mouazer, le président du groupe ElecEl Djazaïr, Mustapha Ferfoura, a installé, hier, le nouveau responsable Mustapha Chaoui, à la tête de l'entreprise lors d'une cérémonie organisée au niveau du siège du groupe situé dans la ville de Tizi Ouzou. La passation de consignes a été l'occasion pour toutes les parties d'exprimer leur soulagement après un conflit qui aura duré plus d'un mois.

En marge de la cérémonie, le président du groupe Elec El Djazaïr, Mustapha Ferfoura, a indiqué que tous les efforts seront consentis pour accompagner l'entreprise Eniem dans son plan de relance. Le nouveau directeur général, Mustapha Chaoui a, pour sa part, promis de tout faire afin de remettre l'Eniem sur la bonne voie avec un plan de relance qui sera mis en route dans les plus brefs délais. Toutes les parties se sont ainsi félicitées de l'issue de ce conflit qui a paralysé l'entreprise, depuis le début du mois de janvier.

Pour leur part, les travailleurs qui ont, par la voix de leur représentant syndical, exprimé leur soulagement étaient, hier, dans la matinée en sit-in et n'ont pas encore rejoint les ateliers. Contacté, le président du syndicat d'entreprise, Mouloud Ould Oulhadj, affirmait que les travailleurs ont appris avec soulagement la satisfaction de leurs revendication du départ du président- directeur général de l'Eniem et mettent beaucoup d'espoirs dans son successeur Mustapha Chaoui, qui est un enfant de l'entreprise et qui connaît bien ses problèmes.

L'orateur a précisé qu'une assemblée générale est attendue, incessamment, pour donner suite à la décision prise avant-hier. Au chapitre de la deuxième revendication, relative à l'annulation du congé technique, notre interlocuteur expliquait que la décision sera prise par le nouveau conseil d'administration qui sera installé par le nouveau P-DG. En tout état de cause, notre orateur a exprimé le soulagement des 1 700 travailleurs qui vont ainsi retrouver les ateliers dans les heures qui viennent.

À rappeler que le conflit entre les travailleurs a débuté le jour de la reprise prévue après le congé technique. Ces derniers, et malgré les assurances de la direction, quant aux garanties données par les pouvoirs publics de trouver des solutions durables aux difficultés de l'entreprise, ont refusé de rejoindre les ateliers, comme il leur a été demandé par la direction qui avait assuré que «toutes les actions nécessaires ont été entreprises, afin de débloquer la situation difficile que traverse l'entreprise actuellement», précisant que «des garanties ont été données par les pouvoirs publics, afin de trouver une solution durable qui garantira la pérennité des emplois au sein de l'entreprise, et ce, dans les meilleurs délais possibles».

Les assurances n'ont pas convaincu les grévistes qui ont poursuivi leur mouvement, tout en rappelant les deux revendications à savoir le départ du P-DG et l'annulation du congé technique. Le porte-parole du syndicat d'entreprise, Mouloud Ould Oulhadj, affirmait à cet effet durant la grève, que la décision de poursuivre le débrayage a été prise par les travailleurs eux-mêmes, sans obéir à une quelconque partie malveillante ou externe. L'orateur, qui répliquait aux propos contenus dans le communiqué de la direction, a réitéré les revendications qui sont la condition de toute reprise de travail.