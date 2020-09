Top départ, ce matin, pour près de 670 000 collégiens qui passent les premières épreuves du brevet, retardées pour cause de coronavirus. C'est dire que l'examen de cette année est bien particulier. Les élèves ont été fortement perturbés en raison de l'arrêt des cours en plein mois de mars, urgence sanitaire oblige.

Les 5 mois de vacances forcées, le confinement et la propagation de la pandémie, n'ont fait qu'augmenter le stress des adolescents et de leurs parents. Certes, le ministère de l'Education nationale s'est adapté à la situation exceptionnelle, en annonçant que le brevet était facultatif, en ce sens que les épreuves ont été remplacées par le contrôle continu des deux premiers trimestres, dont une moyenne supérieure ou égale à 9 suffit à assurer le passage, ce qui a permis à de nombreux élèves d'accéder au palier supérieur.

Aux collégiens qui n'ont pas obtenu la moyenne requise, la tutelle a mis en place plusieurs moyens pour assurer la continuité pédagogique, comme les plates-formes d'enseignement à distance ou encore les cours dispensés sur les chaînes de télévision.

Mieux encore, les écoles ont ouvert leurs portes, ces deux dernières semaines, pour assurer une révision générale aux candidats. Concernant la crise sanitaire, toutes les procédures organisationnelles et les mesures préventives ont été prises, pour l'accueil des élèves, avec la mise en place de quatre protocoles approuvés par le ministère de la Santé. Mais malgré toutes ces facilitations et cette prise en charge, il reste que l'élève sera confronté, cette année, à un grand stress.

Le candidat a eu droit à 5 mois de vacances sans que ce ne soit de réelles vacances, n'ayant toujours été fixé sur son année scolaire. Il a passé toute cette période, loin des bancs de l'école et a sûrement eu d'énormes difficultés à renouer avec les connaissances acquises, il y a près d'une année!

Aujourd'hui, jour de l'examen, toute sa concentration ne sera pas accordée uniquement aux épreuves puisqu'il devra aussi veiller à observer les gestes barrières pour éviter toute contamination au Covid-19.

Pas évident certes, mais il ne faut jamais manquer de volonté!