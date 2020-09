L'Algérie a de nouveau rendez-vous avec l'Histoire: le 1er Novembre 2020. Une date qui coïncidera avec la célébration du 66ème anniversaire du déclenchement de sa révolution. C'est ce jour que se tiendra le référendum sur la Constitution. Le président de la République avait fait de son amendement un des chantiers majeurs de son début de quinquennat. Le processus en est à une de ses ultimes étapes: la révision des listes électorales. Le coup d'envoi de cette opération a été donné, hier. Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a donné, hier, (le 20/09/2020, Ndlr) depuis Boumerdès, le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision du référendum sur l'amendement constitutionnel, prévu le 1er Novembre, avait annoncé samedi dernier, un communiqué de l'Anie. Une démarche qui intervient dans la foulée de la signature, le 15 septembre, du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, pour le référendum sur le projet de révision de la Constitution par le chef de l'Etat. Le décret présidentiel fixe, en vertu de l'article 14 de ladite loi organique, «la date de la révision exceptionnelle des listes électorales, au 20 septembre courant, pour une durée de 8 jours». Une période qui sera marquée par une campagne de sensibilisation à «ce projet national». L'Anie a fait de l'action de sensibilisation une de ses principales prérogatives. «Notre travail consiste à sensibiliser le citoyen, quant à l'impératif d'exercer son droit de vote, selon le principe de la démocratie participative, sans pour autant s'immiscer, d'une façon ou d'une autre, dans son choix», a déclaré son président, qui a assuré que tout était prêt pour cet événement, malgré la pandémie de coronavirus. La démarche de l'Anie «n'a pas cessé d'avancer, malgré la crise sanitaire, du fait du Covid-19, laquelle a, certes, ralenti le rythme des préparatifs», a assuré Mohamed Charfi qui avait évoqué, précédemment, l'éventualité de s'inscrire sur les listes électorales à distance. «Nous envisageons probablement de lancer l'opération d'inscription, pour la première fois, à distance, d'ailleurs le staff technique de l'Anie travaille sur cette option et nous nous efforçons d'y parvenir», avait-il révélé, soulignant toutefois que cette alternative sera certainement appliquée lors des prochaines législatives. Le président de l'Anie a saisi l'opportunité qu'offre la révision des listes électorales pour mettre en exergue l'importance du rendez-vous du 1er Novembre, qui doit répondre en principe aux revendications nées des marches populaires du 22 février 2019 qui ont poussé l'ex-président de la République à renoncer à un 5ème mandat, puis à démissionner, mettant ainsi fin à un règne de 20 années sans partage. Le prochain référendum a pour objectif d'«approfondir la dynamique de changement amorcé par le Hirak populaire qui a abouti à une l'élection présidentielle laquelle qui a été sanctionnée par un président élu démocratiquement», a indiqué Mohamed Laraba. Le coup de starter de ce chantier avait été donné dans le sillage de l'investiture du nouveau président de la République. «Je me suis engagé clairement à mettre en place une nouvelle Constitution, qui prémunira le pays contre toute forme d'autocratie...», avait écrit Abdelmadjid Tebboune dans une lettre adressée au début du mois de janvier 2020 à Ahmed Laraba, président du Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle. Des personnalités: Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb El Ibrahimi. Abdelaziz Rahabi... Des responsables de partis politiques et des figures emblématiques de la révolution algérienne, le colonel Youcef El Khatib, ont été associés à ce projet d'édification d'une nouvelle République. Un Comité d'experts chargé de formuler des propositions, créé le 8 janvier, a remis la mouture de l'avant-projet sur les amendements, le 24 mars dernier. 2 500 propositions ont été formulées par des personnalités nationales, des partis politiques, des syndicats, des associations de la société civiles, des enseignants universitaires...Le référendum aborde désormais sa dernière ligne droite.