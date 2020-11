Bouira, à l'instar de ses semblables, à travers le pays, s'est préparée à l'événement qui coïncide avec la célébration du 66ième anniversaire du déclenchement de la révolution. Depuis l'annonce de la date de ce referendum, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), qui a bénéficié d'un nouveau siège après le saccage du premier, lors de la dernière élection présidentielle, a tracé toutes les étapes inhérentes au bon déroulement du suffrage avec la révision exceptionnelle des listes électorales, la radiation pour diverses raisons, l'inscription des nouveaux électeurs et électrices, la désignation des centres et bureaux de vote, la réquisition des personnels d'encadrement...

«Toutes les dispositions énoncées dans la réglementation ont été prises pour un bon déroulement du vote», nous confie un organisateur. L'unique point noir reste l'inexistence d'un quelconque contact entre cette autorité et la presse.

La veille du scrutin, aucune information n'avait été communiquée et même les badges pour faciliter le travail des journalistes n'avaient pas été encore délivrés. En chiffres, cette consultation référendaire se résume à ce qui suit: pour le corps électoral, ils seront plus de 528 300 électeurs pour une population de 828 3251 habitants.

À travers les 278 centres qui englobent 1 283 bureaux, à raison de 500 électeurs par bureau. Pour encadrer l'opération, l'Anie a réquisitionné 1 305 fonctionnaires pour la gestion des centres et 8 981 pour encadrer les bureaux de vote répartis sur les territoires des 45 communes. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à une participation massive, la wilaya de Bouira a abrité plusieurs rencontres et meetings. Ainsi, le FLN et le RND ont fait appel à leurs secrétaires nationaux respectifs qui ont animé des meetings. Le TAJ a été représenté par Fatma Zohra Zerouati, El Islah aussi a animé une rencontre avec son secrétaire national, Filali Ghouini ainsi que le membre du conseil national du RND, Berkouk.

Le chef-lieu de la wilaya a abrité, aussi, une rencontre organisée par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la sauvegarde de la lettre des chouhada à la bibliothèque centrale de (la) lecture publique. Cette rencontre a été animée par le professeur Saïd Mokaddem, secrétaire général du conseil consultatif de l'Union maghrébine et Abdelkrim Khoudri secrétaire national de l'organisation pour la préservation de la mémoire, accompagné de l'ex-ministre Belkacem Mellah. La wilaya a également accueilli le conseiller du président de la République en charge du mouvement associatif et de notre diaspora, et le conseiller chargé des zones d'ombre qui ont pour leur part expliqué le contenu de cette Constitution qui sera la feuille de route d'une nouvelle Algérie. S'agissant de la participation, les plus initiés s'attendent à un fort taux d'abstention au niveau de la région Est de la wilaya, qui a de tout temps opté pour le rejet de toute consultation électorale, par fidélité aux formations politiques largement ancrées dans ces régions et qui prônent l'opposition.