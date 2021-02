C'est parti! Le coup d'envoi de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans la wilaya d'Oran a été donné, hier, à partir de l'Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre géant, situé à l'est de la ville, très précisément à l'Usto. Dans cette première phase 120 000 personnes, dont 70 000 travailleurs de la santé, sont concernés par la vaccination. Les premiers groupes ciblés, conformément aux directives du Conseil scientifique chargé du suivi de l'évolution de l'épidémie, sont constitués des professionnels de la santé, les personnes occupant des postes stratégiques, ainsi que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. L'EHU d'Oran a mobilisé tous les moyens nécessaires pour l'opération de vaccination contre la Covid-19. La structure dispose de neuf congélateurs à moins de 80 degrés, 16 chambres négatives et une dizaine de 100 mètres cubes à moins de 30 et 40 degrés ainsi qu'un certain nombre de frigidaires qui peuvent servir à la conservation du vaccin. Également, l'administration de l'EHU d'Oran est prête à mobiliser 200 infirmiers et une cinquantaine de médecins pour l'exécution de cette opération, ce qui va permettre d'effectuer 1000 vaccinations par jour. Le DSP a toutefois mentionné que toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne figure pas parmi les groupes prioritaires, peut prendre rendez-vous dans l'une des 50 polycliniques mobilisées pour la campagne de vaccination. Tous les moyens nécessaires pour le stockage et le transport du vaccin sont prêts depuis des semaines, et la campagne devrait démarrer dans de bonnes conditions, selon le chargé de communication de la DSP, le docteur Youcef Boukhari. «Après avoir procédé récemment à l'évacuation de tous les patients de Covid-19 vers l'hôpital Nedjma situé à Chetaibo, aucun patient atteint de Covid-19 n'est hospitalisé au niveau de l'EHU d'Oran», relève-t-on du communiqué diffusé récemment par la cellule de communication prés de l'EHU ajoutant que «toutes les admissions à l'heure actuelle se font au niveau de l'hôpital Nedjma, à l'exclusion des consultations de Covid-19 et de tests PCR qui restent toujours maintenus au niveau de l'EHU d'Oran.