C'est parti, les épreuves du baccalauréat ont débuté, hier, dans des conditions particulières en cette crise de pandémie due à la propagation du virus Covid-19. Des mesures supplémentaires par rapport aux années précédentes ont été prises aussi bien par les autorités que par les services de sécurité. La police a mobilisé 15379 policiers à travers tout le territoire national pour la sécurisation de l'examen du baccalauréat prévu du 13 au 17 septembre 2020, a indiqué, vendredi, dernier un communiqué de la Dgsn, dont 1000 a Constantine.

Concernant les forces de la Gendarmerie nationale, celle-ci a indiqué dans un communiqué transmis à notre rédaction via la wilaya de Constantine que toutes les mesures indispensables aussi bien celles relatives au Covid-19 que celles portant sur la sécurisation des examens et ce comme souligné plus haut jusqu'au 17 septembre. Aussi, 2147 centres d'examen ont été comptabilisés pour les épreuves du baccalauréat 2020. Constantine compte 57 centres d'examen dont 29 dans la wilaya de Constantine et les centres d'examen des prisonniers et 28 au niveau de ses daïras et communes. Dans son dispositif sécuritaire, la sûreté de la wilaya a mobilisé des patrouilles fixes et mobiles, avec la prise en considération de toutes les conditions relatives aux dispositions sanitaires de lutte contre le Covid-19. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation a été organisée par les services de la sûreté de la wilaya en ce premier jour, soit hier, à l'égard des candidats. Pour rappel, en intervenant lors d'une journée d'information sur les examens scolaires prévus au titre de la session 2020, Mohamed Ouadjaout, ministre de l'Education nationale avait précisé que la tutelle «a peaufiné toutes les procédures d'organisation et mesures barrières, à partir de l'affectation des candidats jusqu'à la proclamation des résultats». Lors de son intervention, le ministre avait également donné les chiffres concernant le nombre des candidats qui devaient se présenter au baccalauréat, il a fait état de 637.538 candidats (413.870 scolarisés et 223 668 libres), répartis sur 2261 centres de déroulement et supervisés par 192 300 encadreurs. Ainsi, le nombre des centres de compostage est de 18 et ceux de correction 81 pour accueillir 48 000 correcteurs.