«Les massacres de Sakiet Sidi Youcef constituent un autre crime contre l’humanité, ces massacres horribles ne s’effaceront jamais de la mémoire. le bombardement du village Sakiet Sidi Youssef, le 8 février 1958, mené par l’armée française coloniale, visait en premier lieu, à traquer les moudjahidine algériens. Le bilan est lourd, plus de 70 personnes, sont tombées au champ d’honneur dont 11 femmes et

20 enfants, selon certaines sources et plus de 200 blessés », a précisé le secrétaire général du conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe, Saïd Mokadem, lors de la commémoration, hier, au forum d’El Moudjahid du 62e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi Youcef, conjointement avec l’association Machaâl Echahid, en coordination avec le Conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe (UMA). Un événement qui demeure au cœur de la relation sacrée, par le sang des deux peuples, algérien et tunisien, et la solidarité qui marqué leur histoire, et leur résistance contre la barbarie du colonialisme français.

A ce titre, le conférencier rappelle que le bombardement avait fait des victimes au sein de la population algérienne et tunisienne, et avait suscité les regards de la presse internationale, qui avait abordé le sujet durant cette période, pour dénoncer la gravité de la situation, où des civils sans défense ont été tués «c’est un crime contre l’humanité, qu’on ne peut effacer avec le temps. Car ce n’est pas uniquement les conséquences d’un bombardement, du fait que l’aspect de préméditation de ce crime, s’est clairement précisé avec les décisions de l’armée qui a décrété, le droit de poursuite des Algériens en terre tunisienne». En outre, Mokadem a annoncé à l’occasion, la célébration, la semaine prochaine du 31e anniversaire de la création de l’UMA, «à cette occasion, une conférence nationale sera organisé, le 17 février prochain à l’APN, autour de la réalité et les perspectives de l’UMA». à ce sujet, le docteur Boudaoud, président de la Commission parlementaire, algéro-maghrébine, précisera que cette rencontre sera «le point de départ, et de réactivation des axes de l’Union, dans plusieurs domaines, économique, politique, bilatéral et social». Pour sa part, le chercheur en histoire, Djamel Yahyaoui a énuméré certaines convergences entre les peuples algérien et tunisien, qui ont démontré au long de l’histoire, les liens de solidarité et de l’union face aux différents défis.

Rappelant à ce sujet, qu’au-delà de la proximité géographique, le sang des deux peuples s’est entremêlé bien avant l’événement de Sakiet Sidi Youcef, à différentes occasions. Les relations entre les deux peuples sont fortes et inébranlables, il nous appartient de les renforcer et de leur donner toute la valeur qu’elles méritent.