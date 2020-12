La secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, a évoqué longuement, hier, le deal de Trump qui reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange de l'engagement de Rabat à normaliser ses relations avec Israël. Dans ce contexte, elle a indiqué qu' «à travers cette normalisation c'est la cause palestinienne qui est ciblée par l'administration Trump et ses supplétifs au Moyen-Orient, qui travaillent pour enterrer cette cause». Elle a aussi exprimé sa solidarité avec le peuple marocain qui, selon elle, «a toujours affiché son soutien permanent et inconditionnel à la cause palestinienne». Pour Hanoune, «ce développement, très dangereux, resserre davantage l'étau sur l'Algérie, qui est déjà encerclée à cause de la situation sécuritaire et politique au Mali, et du chaos en Libye».

Cette normalisation, poursuit-elle «va accélérer la pénétration de notre région et de notre continent par Israël, appuyé par l'impérialisme américain».

Cela confirme, dit-elle que «l'administration américaine a décidé d'écraser les peuples de la région du Maghreb». D'après la passionaria du PT, «le dossier du Sahara occidental ne saurait trouver de solution démocratique conforme aux intérêts de tous les peuples du Maghreb et ne saurait trouver une solution positive à travers les ingérences étrangères qu'elles soient occidentales ou arabes ou à travers son internationalisation».

Pour la SG du Parti des travailleurs, la solution politique, démocratique et durable qui éloignera le spectre de la guerre dans notre région, ne peut être qu'«exclusivement maghrébine, entre les différentes parties, conformément aux aspirations des peuples à la paix, à la fraternité et à la prospérité, c'est-à-dire au progrès social, ce qui implique l'exercice, par tous les peuples du Maghreb, de leur pleine souveraineté pour asseoir des régimes capables de résoudre positivement la question sahraouie, donc jeter les bases d'un véritable Maghreb démocratique des peuples».

D'autre part, elle a déclaré que «notre pays est tellement fragilisé, aujourd'hui, sur le plan socio-économique qu'il lui serait impossible de faire un autre saut dans l'inconnu car c'est un saut dans l'abîme, dont il s'agit de persister dans sa démarche actuelle, à la manière somalienne parce que l'immunité de notre pays est égale à zéro et les ressorts se brisent chaque jour un peu plus». Elle a également dénoncé «la poursuite de la politique de répression à travers de nouvelles interpellations, dont certaines ont un lien avec des actions ou des activités qui se sont déroulées avant la présidentielle du 12 décembre 2019, la judiciarisation de l'actions politique, le maintien du verrouillage médiatique et politique» auxquels s'ajoutent, souligne-t-elle, «les dangers découlant des bouleversements régionaux et internationaux». Dans un «contexte marqué par une crise politique et sociale sans précédent, à laquelle s'est ajoutée la crise sanitaire, qui a créé des conditions dangereuses», elle préconise, entre autres, «de respecter et garantir tous les droits et libertés, la libération de tous les détenus, le déverrouillage des champs politique et médiatique», et sur le plan économique, «d'éradiquer la surfacturation dans l'importation, de recouvrer d'énormes montants de dizaines de milliers de milliards d'impôts impayés, de sortir de la Ligue arabe, de rompre l'accord de partenariat avec l'Union européenne, ce qui permettrait, selon elle, au Trésor public de récupérer 2,2 milliards de dollars par an».

À ce propos, elle déplore que la révision de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne n'ait pas été inscrit à l'ordre du jour de la 12ème session du Conseil d'association Algérie-UE, d'autant plus que l'article 107 de cet accord prévoit que «chacune des deux parties peut dénoncer l'Accord d'association (...) qui cesse d'être applicable, six mois après cette notification». «Cela démontre que le gouvernement est incapable de défendre les intérêts «broyés» de l'Algérie», a-t-elle ajouté. «Par de telles mesures hardies qui partent des seuls intérêts de la majorité du peuple et se confondent avec les seuls intérêts de la nation le vivier du désespoir et de la détresse sociale sera asséché, ce qui permet au pays de se préserver des violents chocs induits par la crise sans précédent du système capitaliste»,

a-t-elle soutenu.

Pour la première responsable du PT, «c'est cela le patriotisme, la fidélité à la révolution de Novembre 1954». Et c'est ainsi, poursuit-elle, que «seront préservées l'indépendance et la souveraineté nationales, qui sont la condition pour tout projet d'avenir».