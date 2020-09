Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé mardi dernier que les aides humanitaires envoyées par l'Algérie au Niger suite aux dernières inondations qui ont frappé ce pays, causant des pertes humaines et matérielles, constituaient «un devoir humanitaire envers l'Etat du Niger». «Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité entre l'Algérie et le Niger et du raffermissement des liens d'amitié entre les deux pays», a déclaré le ministre, qui supervisait l'opération d'envoi de 105 tonnes d'aides humanitaires à bord de deux avions cargos militaires, depuis la base militaire de Boufarik vers l'aéroport de Niamey (Niger). Cette initiative est «un devoir humanitaire envers l'Etat frère du Niger suite aux dernières inondations qui ont frappé plusieurs régions de ce pays, causant des pertes humaines et matérielles», a-t-il souligné. M. Belhimer a ajouté que ces aides humanitaires participaient d'une tradition suivie par l'Etat algérien vis-à-vis des pays voisins et amis dans les situations de crises, relevant que «ces aides humanitaires fraternelles acheminées par l'ANP à nos frères au Niger sont favorables à la consécration de la sécurité et de la stabilité dans la région, partant du principe de respect de la souveraineté des pays voisins et de leurs frontières». Supervisée par l'ANP, cette opération est la deuxième du genre, après celle de lundi dernier.