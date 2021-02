Réagissant aux derniers développements de la scène politique, notamment l'amendement du Code électoral et l'organisation des élections législatives, le professeur Rachid Lerari, constitutionnaliste, revient dans cet entretien sur les décisions annoncées par le président de la République et sur la situation politico-sociale.

L'Expression: Quelle lecture faites-vous des décisions prises par le président de la République, lors de son discours à la nation, ce jeudi?

Rachid Lerari: C'est la première fois que le discours du président comprend des décisions fermes et des mesures très importantes et définitives, à l'image de la dissolution du Parlement, qui est désormais officielle, et un remaniement ministériel sous 48 h. Le président s'est exprimé avec des morts simples, à la portée de tous les Algériens. C'est un discours pétri de messages forts qui vont dans le sens de la satisfaction des revendications du Hirak, notamment la décision de grâce présidentielle pour 30 détenus. C'est un geste d'apaisement très fort, qui met en avant la sagesse du président et qui démontre qu'il est le président de tous les Algériens. Cela étant, cette position devrait engendrer un geste aussi fort de la part de l'autre partie, c'est -à-dire, le Hirak, pour se hisser à la même hauteur. D'autre part, on peut dire que le président de la Republique poursuit coûte que coûte la concrétisation des axes fondamentaux de la nouvelle Constitution, à savoir la réalisation de l'Observatoire de la société civile auquel le président compte lui assigner un rôle complémentaire à la classe politique, et le Haut Conseil de la jeunesse qui confère à la jeunesse un grand rôle dans la construction de l'Algérie. À cela s'ajoute la détermination du président à relancer effectivement l'appareil économique.

Quelles sont pour vous les dispositions les plus importantes de la nouvelle loi électorale?

En premier lieu, le passage du système de la liste bloquée à la liste ouverte des candidats, ce qui va procurer plus de liberté et de transparence aux électeurs et revalorise l'acte électoral et met fin à l'argent sale et cela intervient dans la moralisation de l'activité partisane et politique. Cependant, il y aura un travail colossal lors de l‘opération de dépouillement, puisque l'électeur choisira la liste dans une première phase et élira la personnalité de son choix dans un deuxième temps, donc le dépouillement se fera sur les deux plans, ce qui nous amène à dire que la durée fixée pour cette opération, à savoir 72 heures, nous paraît insuffisante. Par ailleurs, les autres points tels que la parité femmes-hommes, et la part de 30% de jeunes dans les formations qui relèvent beaucoup plus de positions politiques. Pour ce qui est de l'article concernant le seuil de 4% de participation dans les élections précédentes, il faut dire que cet article existe dans plusieurs lois électorales dans le monde. D'autre part, les partis nouvellement créés ne sont pas obligés de se présenter juste au titre de la création. De toute façon, ce problème se présentera à chaque rendez-vous électoral.

Que pensez-vous des dernières rencontres du président de la République avec les partis?

C'est très positif dans la mesure où cela favorise le dialogue et la concertation, et un début très prometteur, qui démontre réellement la présence d'une volonté politique au changement. Il faut savoir, cependant, que la dissolution du Parlement et l'organisation des élections, ne sont pas du tout une tâche facile, car l'objectif visé est de résoudre le problème de la légitimité et de la fraude électorale, dans l'optique d'avoir des institutions qui représentent et reflètent réellement la volonté du peuple. C'est dans ce sillage que la mobilisation de tous est requise, dans un travail de concertation et de sensibilisation. Mais je pense que la dissolution du Parlement, n'aboutira pas à une majorité parlementaire. Nous aurons une Assemblée en forme de mosaïque.

Comment voyez-vous la suite des évènements?

Hormis la détermination du président de la République à opérer le changement, il reste un grand travail pédagogique à accomplir de la part, de la classe politique, de la société civile, et des spécialistes pour expliquer aux citoyens les articles de la nouvelle loi et les nouveaux acquis qu'elle engendrera, ce qui va permettre d'éviter un taux important de bulletins nuls. Dans ce sens, pour plus de crédibilité et de transparence, la classe politique et la société civile doivent jouer un vrai rôle dans le contrôle des élections. Et ce par la présence de leurs éléments durant l'opération de vote et de dépouillement. Autant dire que les garanties véhiculées à travers la loi ne sont pas suffisantes, ce n'est qu'un instrument, l'abnégation dans la concrétisation et le sérieux sur le terrain demeurent les seules vraies garanties pour aboutir à des résultats probants et en harmonie avec les attentes du peuple.