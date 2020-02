A l'heure actuelle, on n'arrive toujours pas à avoir le véritable nombre d'enfants cancéreux. Cette situation suscite des questionnements, notamment sur le fait que les malades sont livrés à eux-mêmes.

La prise en charge, le traitement, le suivi ou encore un service «bien équipé, digne de ce nom», font défaut.

Les spécialistes brossent un tableau noir de la situation de la santé et la prise en charge, en particulier, des enfants atteints de cancer.

Les mots ne suffisent pas pour exprimer le désarroi et le chaos qui caractérisent la situation des enfants cancéreux. Le mal est invisible, mais profond. Le constat est effrayant.

Les enfants souffrent et meurent en silence. Ils sont le dommage collatéral d'une mauvaise gouvernance et d'une gestion chaotique du secteur. Contacté par nos soins, le président du Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (Nada), Abderrahmane Arar, a tiré la sonnette d'alarme. Pour lui, la situation des enfants cancéreux est malheureusement très inquiétante.

«Nos enfants continuent de mourir, faute de prise en charge correcte et manque de médicaments», regrette le président du réseau, citant les difficultés que rencontrent les parents de ces enfants, quotidiennement.

«La prise en charge est inexistante. Les parents sont dans le désespoir, le manque de place, le manque de médicament, les rendez-vous qui sont lointains, la distance et plein d'autres problèmes et obstacles que rencontrent ces pauvres gens dans leur parcours», témoigne- t-il.

On peut s'interroger, à juste titre, sur les raisons qui font que la situation des enfants malades ne s'améliore pas. Pourtant, ils nous ont tant fait croire que la situation est parfaitement maîtrisée. Entre-temps, le cancer rongeait les petits corps fragiles de nos enfants.

Pour le président de Nada, il est inadmissible, dans un pays riche comme l'Algérie, en 2020, qu'il n'y ait pas d'hôpital pédiatrique. C'est une honte!

En faisant son constat, il appelle les autorités à l'examen de la situation sanitaire, sociale et psychologique de ces enfants au cas par cas, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires en termes d'accompagnement, notamment en ce qui concerne la prise en charge. Cette situation, assez dramatique, doit interpeller aussi bien l'Etat que la société civile pour réagir, surtout que le dossier de l'enfance a fait couler beaucoup d'encre, dernièrement.

On rappelle dans ce cadre, la mésaventure de l'enfant atteint d'un cancer qui a été renvoyé d'un hôpital public, à Tissemsilt. L'information avait fait le tour du Net et choqué les Algériens. Puis, quelques jours après le classement de cette mésaventure, un autre enfant a subi le même sort dans un autre établissement hospitalier, à Oran. Malheureusement, le jeune en question est décédé quelques jours après, des suites de son cancer.

Plusieurs autres vidéos et images choquantes ont été publiées sur les réseaux sociaux... Le désespoir ne fait qu'augmenter...