Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, s'est largement félicité de la prestation tweetée du chef de l'Etat, en saluant la réitération du même agenda politique. Il a estimé, hier, lors de son passage à la Chaîne 3 de la Radio nationale, que «l‘apparition du président de la République est «non seulement un soulagement sur son état de santé, mais aussi une assurance de la poursuite du processus des réformes». «Si on doit qualifier cette apparition, c'est par un grand soulagement. Il sort d'une pénible épreuve et tout le monde sait combien le coronavirus peut être agressif et difficile à surmonter», a-t-il indiqué. «C'est aussi un soulagement pour l'Algérie, pour l'écrasante majorité des Algériens, y compris ceux qui peuvent ne pas être d'accord avec sa démarche. La conscience des problèmes qui peuvent découler de la situation actuelle du pays, fait que tout le monde a besoin qu'un président de la République soit là», a-t-il commenté. «Le président de la République avait engagé quand même une feuille de route extrêmement importante pour l'avenir du pays. Il y a eu un référendum sur la Constitution et puis d'un seul coup, tout est resté suspendu, alors qu'on devait s'acheminer rapidement vers le renouvellement des assemblées élues pour finaliser ces premiers pas d'une Algérie nouvelle qui aurait coupé les ponts avec l'ancien régime», a-t-il enchaîné. Djilali se réjouit également du fait que les orientations du chef de l'Etat, s'inscrivent dans la poursuite de son agenda: «Nous sommes dans le même agenda et ça c'est rassurant pour le pays (...), d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la situation internationale est extrêmement compliquée pour nous». «Que l'on continue ces réformes-là,(...), où on verra un renouvellement très sérieux de la classe politique, où ce sera l'occasion pour beaucoup de jeunes, cadres de s'impliquer. C'est ainsi qu'on construira un nouveau régime politique, car en fin de compte l'enjeu est soit on est en capacité d'instaurer un régime politique fondé sur un Etat de droit, la démocratie, les règles du jeu de la liberté bien assimilée, soit on va vers le renouvellement de l'ancien système qui ne veut pas s'en aller», estime-t-il. Pour lui, «il faut maintenant que les énergies nouvelles s'impliquent, s'engagent et s'organisent soit au sein des partis existants ou au sein de nouveaux partis, pour dépasser le stade des seules critiques et passer aux actes...». «Reprendre le cours des réformes est une nécessité», a-t-il réitéré. Il a noté que «l'accélération de l'élaboration du projet de loi relatif au régime électoral et la convocation du corps électoral avant le 31 décembre, pour renouveler les assemblées nationale et locales élues sera un bon signal et signifie que le train des réformes est sur les mêmes rails vers un changement profond dans les institutions». Pour lui, «la solution est d'instaurer un vrai dialogue, d'aller vers des élections législatives le plus tôt possible et dégager des institutions crédibles et représentatives, ensuite avoir un gouvernement de compétences politiques et pas seulement de technocrates», a-t-il indiqué. Il a invité les Algériens à «s'impliquer dans ce chantier de réformes national et à participer aux élections face aux menaces internationales et régionales qui pèsent sur le pays». Il a, en outre, indiqué «ne pas comprendre le fond de la revendication d'une transition démocratique». «Nous sommes dans une phase historique où il y a des transitions multiples: une transition politique dans le sens où on est passé d'un régime ayant duré vingt ans et qui a mené, en fin de compte, une politique contraire à nos intérêts à quelque chose qui doit être nouveau, qui n'est pas encore bien déterminé, une transition économique dans la mesure où on passe d'une économie de bazar, dominée par l'oligarchie, à une économie de marché, régulée par des instances normalisées, une transition sociologique et anthropologique...», a-t-il soutenu. «Pourquoi voulez-vous que quelques-uns désignent des personnalités qui viendraient nous dicter ce qu'il y a lieu de faire et pourquoi empêcher les Algériens de voter?», s'est-il demandé. À ce sujet, il dira: «Réclamons que les élections soient transparentes!». Par ailleurs, il s'est réjoui que «certains acteurs politiques essentiels, qui étaient réfractaires à l' idée du dialogue, commencent à mûrir et réclament un dialogue inclusif pour s'entendre sur les règles du jeu démocratique...».