«Après un président halal, l'Algérie s'est dotée d'une Constitution halal», a déclaré, hier, au cours de la conférence de presse à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi. «La présidentielle du 12 décembre a permis à l'Algérie d'avoir ‘'un président halal'' et le référendum du 1er Novembre a doté le pays d'une Constitution ‘‘halal''», a-t-il souligné, pour réaffirmer que les deux scrutins ne sont pas entachés de fraude. Au yeux de Mohamed Charfi, le référendum du 1er novembre sur le projet de l'amendement constitutionnel a non seulement consacré «la transparence», mais aussi «la crédibilité» de l'Anie. «Cela est un défi en soi», s'est-il félicité. Il prévoit aussi la confirmation de cette tendance reflétant la réalité du terrain, tout en mettant un terme aux chiffres staliniens. Cette transparence sera «confirmée» lors des prochaines échéances électorales, en l'occurrence les législatives et locales prochaines, a-t-il soutenu en substance, en réponse aux questions des journalistes. «Malgré le très faible taux de participation, le projet de l'amendement constitutionnel est entériné et sera publié prochainement au Journal officiel après la validation des résultats par le Conseil constitutionnel», a-t-il déclaré. «Les résultats ne souffrent d'aucune équivoque, car aucun pourcentage minimum de votants requis ni aucun taux de participation minimum ne sont exigés pour valider le texte portant révision de la Constitution. Dans la législation algérienne, il n'y a pas un seuil qui valide ou annule un scrutin», a-t-il fait savoir. «Constitutionnellement et légalement le projet de l'amendement constitutionnel est promulgué», a-t-il estimé. «Cette abstention record ne constitue pas un désaveu du projet du chef de l'Etat, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulée la consultation, marquée par la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19. L'obtention d'un tel résultat(23,7%) n'a été possible que grâce à une réelle mobilisation des électeurs, notamment la société civile qui a participé en force à ce rendez-vous», a-t-il justifié. Il a loué «le courage et la clairvoyance du chef de l' Etat qui a décidé d'organiser le référendum constitutionnel malgré la crise sanitaire du coronavirus». Cela, poursuit-il, dénote la qualité de bonne gouvernance, dont jouit l'initiateur. Pour Charfi, le faible taux de participation de la communauté nationale à l'étranger, qui est de 4,9%, est dû à l'ampleur de la propagation de la pandémie de Covid-19 qui sévit en Europe et en Amérique. Ainsi a-t-il attribué ce résultat, notamment aux «restrictions de déplacements imposées par les pays hôtes à cause de la pandémie de coronavirus». «Outre l'incertitude qui planait, certains pays, comme la France, n'ont autorisé le déplacement qu'à la dernière minute», a-t-il ajouté. S'agissant de l'exclusivité réservée à l'Entv, lors du premier jour du scrutin, au détriment des autres médias qui se sont déplacés, en vain, au siège de l'Anie, il s'est excusé de ce malheureux incident, dont la responsabilité n'incombe pas à son instance, laquelle «n'a programmé aucune intervention de son président, parallèlement au déroulement du scrutin», a-t-il précisé. En fait, poursuit-il sur sa lancée, «il s'avère qu'une campagne hostile a été déjà lancée contre l' Anie». «Ceux qui ont prôné le boycott et appelé à voter ‘'Non'' sur ledit texte n'ont pas été autorisés à mener campagne car leurs dossiers ont été déposés en retard au niveau de l'Anie», a-t-il dit, pour justifier le sens unique de la campagne.

Le «Oui» l'a emporté largement: «Le projet d'amendement de la Constitution a été approuvé par 66,80% des voix exprimées, au terme du référendum populaire de dimanche», a-t-il annoncé. Le nombre d'électeurs ayant voté «Oui» est de 3355518, soit 66,80% des voix exprimées qui ont voté «Oui» pour la révision constitutionnelle, tandis que 1676867 autres, représentant 33,20% de votants, ont voté «Non», a indiqué le président de l'Anie. «Le nombre de bulletins nuls est de 633 885, alors que les voix objets de litiges s'élèvent à 407», a-t-il noté.

«Le nombre de votants s'élève à 5636172, dont 45071 inscrits résidant l'étranger, sur un total d'électeurs de 24475310, a-t-il précisé.

«Les voix exprimées lors de ce référendum s'élèvent à 5023385», a-t-il ajouté. S'agissant du taux national de participation au référendum, il avait annoncé qu'«il était de 23,72% à la fermeture des bureaux de vote, à 19 heures».

Selon le président de l'Anie, les représentants de la société civile ont animé 965 meetings et 137 activités de proximité, les partis politiques 220 meetings et 33 activités de proximité, les personnalités nationales 48 meetings et 10 activités de proximité, et les membres du gouvernement 57 meetings et 12 activités de proximité.