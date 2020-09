Décidément, L'enquête exclusive sur l'Algérie, diffusée par la chaîne M6, subit une vague de dénonciations en France où on a estimé que ladite enquête est entourée de zones de manipulations et de mensonges.

Cette critique émane de journalistes de l'émission. Touche pas à mon poste (Tpmp), animée par Cyril Hanouna. «La démarche du documentaire de M6 était manipulatrice et non professionnelle», tel a été le commentaire de l'animateur de l'émission, Cyril Hanouna. Idem pour les autres journalistes, comme c'est le cas pour le chroniqueur de télévision français, Gilles Verdez, et l'ancienne présentatrice de TF1, Valérie Benaïm. Cette kyrielle de journalistes et de chroniqueurs français ont jugé que le documentaire en question est dépourvu de professionnalisme et «tendancieux» sur la réalité algérienne.