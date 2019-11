L’hiver est là. La pluie et le froid font leur grand retour. Depuis vendredi dernier, la grisaille a remplacé le ciel bleu et le soleil éclatant. Le mauvais temps s’installe et compte rester encore un bon moment. Les parapluies et les manteaux seront donc de mise ces jours-ci, mais aussi pour les prochaines semaines. L’hiver avec ses désagréments et ses avantages est cette année, très ponctuel et d’après la météo, il tiendra forcément ses promesses. Les différentes régions du pays ont ainsi eu un petit aperçu de ce présage hivernal, notamment hier. La journée a été effectivement marquée par de fortes pluies accompagnées de vents forts. Les températures ressenties dans plusieurs wilayas ont été caractérisées par une baisse significative. Aujourd’hui encore, le temps ne sera pas plus doux. C’est du moins, ce qu’a annoncé un bulletin météo spécial (BMS) paru, hier, dans l’après-midi. «De fortes pluies, parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront, lundi, plusieurs wilayas du Centre, de l’Est et de l’Ouest du pays », écrit le Centre national des prévisions météorologiques. «Les wilayas concernées sont Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Relizane et Tiaret, où les cumuls prévus sont entre 20 et 40 mm, atteignant localement 50 mm sur Tlemcen, Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbès, précise la même source, notant la validité «en cours» de ce bulletin pour ces wilayas et ce, jusqu’au lundi à 03h 00», ajoute le BMS. «Dans le centre du pays, sont concernées les wilayas de Tipasa, Aïn Defla, Alger, Boumerdès, Blida, Médéa, Bouira et Tizi Ouzou où les cumuls prévus se situent entre 30 et 50 mm». Tout en mettant en garde contre la présence de rafales de vents sous orages, le BMS requiert «un niveau de vigilance Orange 1» et met à disposition des citoyens désireux de consulter la carte de vigilance le site Web de Météo Algérie (www.meteo.dz).

Par ailleurs, si la journée d’hier était très pluvieuse, aucun dégât n’a toutefois été signalé de part et d’autre. En revanche, le mauvais temps a fortement impacté la circulation routière au niveau de certains axes. En effet, de légères montées d’eau ont dans certains cas entravé le passage des automobilistes, engendrant des petits bouchons. Nous sommes de ce fait loin du scénario vécu tout récemment en septembre, à Alger ainsi que dans plusieurs autres villes qui ont été le théâtre d’inondations d’une ampleur assez sérieuse. Pour rappel, des villes, des maisons et des locaux commerciaux notamment dans les communes de certains quartiers populaires de la capitale ont été pratiquement noyées. Dans les villes de l’Est, plusieurs personnes ont été signalées disparues après être emportées par les flots. La Protection civile avait mis en cause de cette catastrophe, les avaloirs bouchés, phénomène qui revient chaque année dès que les premières gouttes de pluie tombent. Et ce, après des mois de sécheresse. Les avaloirs étant obstrués par le cumul de déchets ne pouvaient évacuer les eaux pluviales. Pour les prévisions météo sur le long terme, les perturbations risquent de se poursuivre durant au moins une dizaine de jours. Pluie , grêle et neige sur les hauteurs seront donc au menu.