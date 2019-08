Une déferlante populaire a traversé hier les rues de la capitale pour réclamer le changement du système. Les principales rues d’Alger ont vibré ainsi pour le vingt-huitième acte consécutif sous les slogans habituels et nouveaux du Mouvement populaire inédit né le 22 février. Les Algérois, qui manifestent en masse sans discontinuer, depuis plus de six mois, ont réussi à maintenir la mobilisation et la pression dans la rue malgré une période estivale caniculaire et humide. Des foules impressionnantes constituées d’hommes, femmes, de jeunes et de moins jeunes, affluent vers la Grande Poste et la place Maurice-Audin, depuis la place du 1er Mai, la rue Didouche-Mourad, la place des Martyrs, Bab El Oued et d’autres quartiers d’Alger. Tout le monde s’accorde à dire que la mobilisation a été beaucoup plus grande que celle des derniers vendredis. «La forte mobilisation reprendra dès la rentrée sociale avec le retour de ceux qui sont partis en vacances», indiquent des manifestants qui se considèrent comme des «permanenciers» du mouvement. «Le peuple est encore dans la rue pour le 28e vendredi d’affilée car ses revendications principales ne sont pas satisfaites», estime une autre manifestante. Ainsi, la capitale s’est parée pour la énième fois des couleurs du mouvement, qui revient en force à l’occasion de son vingt-huitième vendredi de soulèvement contre le régime en place. C’est la dernière marche importante avant la rentrée universitaire et sociale. Observateurs et manifestants sont persuadés que la grande mobilisation sera au rendez-vous en septembre prochain. Il faut relever le fait qu’un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé en prévision de cette 28eme manifestation hebdomadaire. La police a dressé, dès la matinée, plusieurs cordons de sécurité à travers différents endroits. Mais, aux alentours de 14 h, toutes les barricades installées par la police pour empêcher les manifestants de rallier la Grande Poste, ont été levées pour permettre à la déferlante humaine de passer. Les manifestants ont réitéré leurs revendications portant sur le changement et le départ de toutes les figures de l’ancien système. Ils ont notamment exprimé leur refus de dialoguer avec le régime. Comme ils ont demandé la libérations des détenus politiques et d’opinion. Globalement, les manifestants ont réitéré les slogans habituels, pour exiger un état civil et non militaire «dawla madania machi aâskaria», «on veut un état civil et non militaire», «l’Algérie aura son indépendance et «le peuple veut son indépendance». Ils ont aussi entonné des slogans très hostiles au panel de dialogue et de médiation. «Le peuple s’est éveillé, il n’est pas dupe», «dites-leur que vous ne pourrez pas nous tromper avec le dialogue…», «il est trop tard pour recycler le système», «vos discours nous unissent et mobilisent», peut-on lire sur des pancartes arborées par les manifestants. Ils ont également réitéré leur exigence de voir les anciens fidèles de Bouteflika quitter le pouvoir, en tête desquels l’actuel président par intérim, Abdelkader Bensalah …». «silmia silmia hata neddou el houria» (nous restons pacifiques jusqu’à ce que nous obtenions la liberté), ont-ils aussi clamé haut et fort. Il est a signaler que des interpellations ont été opérées aux environs de 13h 30 parmi les manifestants au niveau de la place Maurice-Audin. Par ailleurs, les manifestants ont réclamé la libération de Bouregaâ, incarcéré depuis le 30 juin.

D’ailleurs, un groupe de jeunes a porté des tee-shirts à son effigie. Un autre groupe a porté des tee-shirts flanqués du portrait de Hamza Djaoudi, jeune capitaine de la marine marchande, incarcéré après avoir dénoncé la mainmise de DP World sur le port d’Alger.