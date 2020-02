Le coronavirus continue de se propager à travers le monde en suscitant l'inquiétude des populations. En Algérie, la nouvelle annoncée par le ministère de la Santé sur l'existence d'un seul cas importé de l'étranger a été accueillie avec beaucoup d'attention et d'humour aussi. En effet, même si le virus n'a, heureusement, pas atteint les corps, il l'est sur toutes les lèvres. Dans les transports publics, dans les cafétérias le «coronavirus» occupe une part importante des débats.

Les nouvelles sur les cas de décès enregistrés à travers le monde se propagent aussi plus vite que le virus lui-même. Les Algériens restent branchés sur le monde extérieur et suivent l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt. «On suit tous l'évolution de la situation dans le monde, à travers les médias. Les bilans sont inquiétants. On a entendu que les cas se sont largement répandus dans le monde. On parle de milliers de morts», affirme un quinquagénaire qui aborde le sujet avec un air inquiet. Son voisin tente de le rassurer, en lui expliquant que «le corona est un virus comme les autres. Il faut juste qu'on soit vigilant dans nos fréquentations et surtout dans l'application des règles d'hygiène», «ne dit-on pas, d'ailleurs, que la prévention vaut mieux que le traitement». «Que Dieu nous protège. Le corona, c'est ce qu'il nous manquait! Voyons l'état de nos hôpitaux, il y a de quoi être inquiet» lui rétorque-t-il.

Si les personnes âgées abordaient le sujet avec beaucoup d'intérêt, les jeunes quant à eux trouvent toujours un moyen pour détourner le débat en versant dans l'humour et l'ironie. Un jeune, la trentaine, interrompt leur discussion et lance avec ironie, «l'Etat n'a pas attendu l'apparition du coronavirus pour nous mettre en quarantaine, nous le sommes depuis des décennies».

Dans les rues ou sur les réseaux sociaux, le coronavirus suscite les débats. Certains internautes tentent des réflexions politiques et géostratégiques pour expliquer l'origine du virus et sa propagation à travers le monde en accusant les grandes figures de l'industrie pharmaceutique. «Il est clair que l'apparition de ce virus en ce moment n'est pas une surprise» écrit un internaute algérien, pour qui «ce sont les grandes boîtes pharmaceutiques qui sont à l'origine de la propagation de cette épidémie. Ce n'est pas nouveau, chaque période a un virus» explique-t-il.

Peu importe l'origine du virus, les pertes humaines enregistrées à travers le monde sont importantes et la peur a gagné les esprits avant que le virus ne gagne les corps. C'est bien le cas en Algérie qui, malgré les assurances des autorités publiques qui affirment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la situation en cas d'«épidémie», la population commence à s'inquiéter, notamment après la diffusion des informations faisant état de la suspension des vols depuis et vers l'Algérie et la découverte d'un cas sur le sol national.

Depuis, les pharmacies ont été prises d'assaut par les citoyens pour procurer des masques protecteurs et les gels hydroalcoolisés. Une manière de se protéger contre cette «épidémie», qui se propage d'une manière très rapide, d'après le ministère de la Santé.

Les spécialistes de l'OMS et du ministère de la santé jugent que «ces mesures se sont avérées efficaces.» En plus de la protection, ces derniers conseillent de «prendre beaucoup d'eau durant la journée et surtout limiter les fréquentations des lieux où se trouvent de grandes foules».

Enfin, le ministère de la Santé a appelé les citoyens à la vigilance et de suivre les instructions des spécialistes pour minimiser les risques. Pour se renseigner sur le virus corona, le département de la santé affirme avoir mis à la disposition des citoyens un numéro vert 3030 pour répondre à leurs doléances et les consignes à suivre en cas de contamination.