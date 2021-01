Le début de semaine n'a pas différé de ses précédents à Béjaïa. Hier encore, la wilaya de Béjaïa s'est singularisée par deux actions de rue qui dénotent, on ne peut mieux, l'absence d'une gestion saine et prévoyante de la vie quotidienne des citoyens. Le manque de clarté dans l'attribution des logements et les promesses non tenues ont été à l'origine de deux manifestations de rue, dont l'une dure depuis quatre jours sans qu'aucun élu ni responsable n'a daigné bouger le petit doigt pour régler la situation. À Melbou, les habitants de la localité continuent à fermer la RN 43 reliant la ville de Béjaïa à Jijel. Les citoyens frondeurs refusent les nouvelles attributions octroyées aux investisseurs dans le cadre du Calpiref. Cette action de protestation a engendré des désagréments aux usagers. Il en est de même pour l'affichage des bénéficiaires du programme des 75 logements de type social. D'énormes préjudices ont été causés aux usagers de cet important axe routier, qui sont contraints de faire de longs détours pour rejoindre leurs destinations, des deux côtés. Les anciens commerçants du carrefour des Quatre-Chemins de Béjaïa se sont, pour leur part, rassemblés, hier matin, devant le siège de la wilaya pour réclamer de nouveaux locaux. Ces derniers sont sans ressources, depuis plusieurs mois, soit depuis la démolition des locaux qu'ils occupaient pour la réalisation de l'échangeur des Quatre-Chemins. Lors de leur sit-in, ces derniers ont indiqué: «Depuis notre expulsion, nous n'avons plus de rentrée d'argent pour assurer nos besoins et ceux de nos familles», rappelant avoir frappé à toutes les portes, en vain. Les ex-commerçants des Quatre-Chemins, à Béjaïa, dont les locaux ont été démolis le 22 mars 2018, pour permettre l'achèvement des travaux de l'échangeur, sont dans la détresse. Il a été souligné avec insistance, hier, par l'un des représentants des ex-commerçants des Le calvaire de ces commerçants, SDF depuis le 22 mars 2018, avaient déjà alerté, par écrit, l'ex-wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, devenu par la suite ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était lui-même, à l'époque qui avait persuadé les commerçants d'évacuer les lieux pour permettre à l'entreprise chargée de la réalisation de l'échangeur d'achever les travaux. Aujourd'hui, ils s'indignent du sort qui leur est réservé, eux qui rappellent avoir exercé sur les lieux pendant plus de 40 ans et d'avoir investi, pour certains, des sommes colossales dans leurs activités commerciales.