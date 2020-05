Dès l'annonce de la réapparition du Covid-19 au niveau du village de Tizi Temelelt dans la commune de Tigzirt, les structures de veille citoyennes et médicales se sont réactivées automatiquement. Ces organisations de villageois et des médecins qui ont lutté contre la propagation du coronavirus lors de sa première apparition à Iflissen ne se sont en effet pas éteintes avec la guérison des dizaines de cas déclarés. Bien au contraire, les citoyens et les médecins de l'hôpital de Tigzirt ont annoncé que malgré la victoire remportée sur le coronavirus à Iflissen, les structures restent en veille et peuvent être réactivées à tout moment. Effectivement, c'est ce qui s'était passé, avant-hier à Iflissen et Tigzirt. Après la confirmation du cas du jeune qui a été contaminé au village Tizi Temelelt, le comité de village local a réapparu avec des mesures immédiates de confinement et de sensibilisation en direction des villageois pour se faire tester immédiatement. L'isolement de la famille de la victime est une des premières mesures également prises pour éviter de contaminer les voisins. Mais l'isolement signifie aussi pour les villageois la solidarité qui doit être de mise. Au niveau de l'EPH de Tigzirt, le comité médical Covid-19 est simultanément réactivé pour affronter une éventuelle deuxième vague de cette pandémie. Les médecins et les autres membres de ce comité sont déjà mobilisés, afin de prévenir une éventuelle contamination d'autres citoyens. Un groupe de médecins est délégué pour suivre la famille de la victime par l'écoute et le soutien psychologique. à noter également que cette structure née à la première apparition du coronavirus en Algérie a affronté la pandémie au niveau de l'EPH et surtout sur le terrain au sein des villages touchés comme Ikhnache. Hier donc à Tigzirt, la mobilisation était de mise. Les comités de villages de la commune de Tigzirt et celle d'Iflissen sont sur le pied de guerre. Selon les responsables de ces structures, l'organisation est toujours en vigueur et les villages sont prêts pour une autre période de confinement si la nécessité s'imposait. Au niveau de l'hôpital de Tigzirt, la confirmation du cas du jeune de Tizi Temelelt n'a pas, pour autant, déstabilisé le personnel médical. Ce dernier a affronté une première vague de contamination et a réussi à la vaincre avec l'apport des citoyens et leur conscience de la nécessité de prendre des mesures drastiques. En effet, au début de la pandémie, la région d'Iflissen a été fortement touchée après la contamination de plusieurs dizaines de citoyens.