L'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde. La Turquie et la Jamaïque ont déploré leurs premiers cas. Le Panamá et la Belgique ont enregistré leurs premiers morts. Pendant que l'Italie est en confinement presque total. Les pays limitrophes ont fermé leurs frontières avec ce pays qui est le deuxième plus touché après la Chine. La majorité des vols et des trains ont également été suspendus. Toutefois, ces mesures draconiennes ne semblent pas freiner l'épidémie puisque «la botte» a franchi la barre des 10 149 cas confirmés, contre 9 172 lundi, soit une hausse d'un peu plus de 10% en à peine 24h! Le nombre de morts est également en hausse avec 168 décès de plus en 24 heures, il s'agit de la plus forte hausse quotidienne du nombre de morts dans le pays en raison de l'épidémie de coronavirus. Les Italiens semblent dépassés. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, ces derniers jours, résume cette situation. Luca Franzese, comédien italien de la série, Gommora, sur la mafia napolitaine, a lancé un appel à l'aide dans une vidéo publiée, dimanche soir, sur Facebook après avoir passé plusieurs heures avec le corps de sa soeur décédée.

Cela commence à devenir très inquiétant!

L'Italie débloque 25 milliards d'euros

Cette situation des plus dramatiques a fait que le gouvernement italien débloque une forte enveloppe financière pour lutter contre le Covid-19. Il a annoncé, hier, une enveloppe d'un montant total de 25 milliards d'euros. Sur cette somme, la moitié environ sera mobilisée en urgence, tendis que l'autre servira pour d'éventuels besoins ultérieurs du pays. «Nous avons alloué des ressources extraordinaires pour un montant de

25 milliards d'euros», a déclaré le président du Conseil Giuseppe Conte, cité par les agences italiennes. Des personnalités italiennes se sont également mobilisées pour aider leur pays. C'est notamment le cas de Giorgio Armani, dont le groupe a décidé de faire don de 1,25 million d'euros à divers hôpitaux italiens, afin de les aider face à la propagation de l'épidémie, ainsi qu'à la défense civile. L'influenceuse et mannequin Chiara Ferragni a, elle, lancé une cagnotte en ligne en 24 heures à peine, Chiara Ferragni est ainsi parvenue à lever 3,2 millions d'euros.

Remontée des contaminations en Chine et Corée du Sud!

Alors que les nouvelles rassurantes venaient, ces derniers jours, de Chine et de Corée du Sud, on assiste à un recrudescence de l'épidémie dans ces deux pays. En effet, ces dernières 24 h, on a assisté à une légère hausse des contaminations dans ces deux foyers du Covid-19. La Chine a enregistré 22 morts du coronavirus au cours des dernières vingt-quatre heures. Le pays où le Covid-19 est apparu, compte désormais 3 158 décès, sur un total mondial de 4000 morts. Le ministère a également fait état d'une légère augmentation du nombre quotidien de cas d'infection, avec 24 nouveaux porteurs du virus comptabilisés. De son côté, Séoul a annoncé,hier, pour la première fois en cinq jours, une hausse du nombre de nouveaux cas d'infections, alors que la baisse des derniers jours avait donné à espérer une issue prochaine de cette crise.

Ukraine: écoles, universités et lieux de divertissements fermés

La capitale ukrainienne Kiev fermera dès, aujourd'hui, ses écoles, universités, cinémas et d'autres lieux de divertissement pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le maire Vitaly Klitschko. Pourtant, l'Ukraine n'a enregistré jusqu'ici qu'un seul cas de coronavirus dans l'ouest du pays.

Merkel se dit prête à revenir sur le zéro déficit en Allemagne

La chancelière Angela Merkel s'est dit prête, hier, à revenir sur la sacro-sainte règle du zéro déficit public en Allemagne pour faire face à l'épidémie de coronavirus. «Il s'agit d'une situation extraordinaire, nous ferons ce qui est nécessaire (...) nous le ferons pour que nous puissions nous sortir de cette situation et, après coup, nous verrons ce que cela a signifié pour notre budget», a assuré lors d'une conférence de presse la chancelière.

Une ministre britannique contaminée

Après le ministre de la Culture en France, le ministre de la Defense en Italie, l'Iran et le vice-ministre de la Santé, c'est autour de la Grande -Bretagne de voir un des membres de son gouvernement contaminé par le coronavirus. Une ministre déléguée au secrétariat d'Etat britannique à la santé, Nadine Dorries, a annoncé avoir été contaminée par le coronavirus. «Je peux confirmer que j'ai été testée positive pour le coronavirus (...) et que je me suis mise à l'isolement à mon domicile», a affirmé cette membre du gouvernement de Boris Johnson, âgée de 62 ans. En Grande-Bretagne toujours, le club de football de Manchester City a annoncé, hier, le report de la rencontre de championnat contre Arsenal prévue dans la soirée, après avoir appris que des membres du personnel d'Arsenal avaient été en contact avec l'actionnaire de l'Olympiakos, Evangelos Marinakis, déclaré positif au Covid-19.