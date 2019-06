Finalement, les fossoyeurs de l’école algérienne, qui ont combattu farouchement Mme Nouria Benghebrit sont arrivés à leurs desseins. L’ex-ministre qui a combattu la fraude a été éjectée pour que sur la scène reviennent ceux qui sont à l’origine du mal qui ronge l’école : la fraude.

Hier, autour des centres pour candidats libres, ils étaient des groupes à communiquer à haute voix avec des candidats à travers le téléphone. L’astuce est très simple, un candidat désintéressé sort après avoir consumé la moitié du temps imparti à l’épreuve pour venir rejoindre des universitaires et résoudre le sujet puis communiquer les données aux candidats encore en classe. Tout ceci se fait avec la possible complicité au niveau du centre où les candidats sont censés avoir remis leurs portables. Pour les élèves scolarisés, moins frondeurs, les responsables usent de leur autorité et procèdent même à des fouilles corporelles. La fraude et le recours aux techniques de communication très prisés parmi les candidats libres, des bacheliers en quête d’une forte moyenne pour faire médecine, sont une réalité que l’ex-ministre avait combattue. Ce jour-là tout le monde a crié au scandale quand les pouvoirs publics ont recouru au blocage temporaire de Facebook par exemple. L’autre victoire sur la ministre reste le choix du sujet d’arabe qui fait l’éloge de l’arabe en tant que langue, mais et surtout en tant qu’élément d’unité et de référence à l’arabité. Malgré la sérénité et les assurances données par les organisateurs de cet examen national, et au regard de ce qui s’est passé hier autour d’un centre pour candidats libres, le bac session 2019 est entaché du moins pour ce cas vécu à Bouira. Même si on nous dira que l’exception ne fait pas la règle, le fait qu’un candidat arrive à communiquer avec l’extérieur discrédite tout le travail accompli en amont pour l’éviter. Ce qui a été vécu, hier, à Bouira est un cas isolé peut-être, mais il demeure une tâche qui contredit la fermeté affichée des responsables du secteur. La fraude et le copiage sont un fléau qui, hélas, a encore de beaux jours devant lui dans un pays où tout est apparemment faux. Le plus beau reste le fait que des parents investissent dans cette manière illégale de faire en dotant leurs enfants de moyens de plus en plus sophistiqués. A l’annonce des résultats, ces mêmes parents bombent le torse et défilent narguant ceux qui ont été corrects et ceux qui ont travaillé sérieusement toute l’année. Ils vanteront le mérite de leur enfant qui aura obtenu son bac avec mention et qui fera médecine.