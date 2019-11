Pour la troisième fois consécutive de l’année en cours, la Caisse nationale de la sécurité sociale - Agence d’Alger - lancera une campagne d’information et de sensibilisation du 10 au 21 novembre 2019, à l’effet d’informer les étudiants sur leurs droits en matière de la sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur. Et vu de l’impact positif enregistré lors des précédentes campagnes, l’Agence d’Alger renouvelle cette opération, qui sera organisée ainsi, au niveau des universités d’Alger suivantes :



- L’université Houari Boumediene - Bab Ezzouar ;

- L’université Alger II - Bouzaréah

- L’université Alger I - Fac centrale

- Ecole normale supérieure de l’enseignement Bouzaréah (ENS)

- Ecole normale supérieure de Kouba

- Ecole de l’architecture de Tafourah

- Faculté des sciences islamiques.

- Faculté de journalisme (Itfc)

- Faculté de droit

- Université de Dély Brahim.

Il faut signaler que le but de cette opération est de concrétiser une action de proximité et de rapprochement des assurés sociaux notamment ; les nouveaux bacheliers de l’année scolaire 2019/ 2020.A cet effet, plusieurs cadres de la Cnas Agence d’Alger seront mobilisés au titre de la campagne, visant à faire connaître les risques couverts par la Cnas, les procédures à suivre pour avoir la qualité de l’assuré social; le dossier à fournir pour avoir la carte Chifa et les obligations de l’étudiant vis-à-vis de la Cnas.