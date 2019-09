L’agence postale du village Tifra situé à quelques kilomètres de Tigzirt a fait l’objet d’un cambriolage avant-hier samedi. Selon des sources locales, ce sont deux jeunes hommes encagoulés qui ont fait irruption dans l’enceinte quelques minutes seulement avant la fermeture de l’agence. L’agent postier, citoyen du même village, aurait essayé de résister, mais il sera poignardé. Blessé au niveau de la cuisse, celui-ci a fini par abandonner sa résistance. Jusqu’à hier, aucune information n’a filtré sur la somme subtilisée, mais il est évident que les assaillants ont visé le gros lot en ayant attaqué à l’heure de la fermeture. A rappeler par ailleurs que ce n’est pas la première attaque de ce genre qui se déroule dans un village de la wilaya de Tizi Ouzou. Beaucoup d’agences postales ont été cambriolées ces dernières années. L’on se souvient du cambriolage de la poste du chef-lieu de la commune de Boudjima, une trentaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya par l’assaillant muni d’un fusil kalachnikov.

Les citoyens de cette petite ville racontaient que le cambrioleur était descendu de son véhicule et c’était dirigé vers le bureau de poste en toute tranquillité. Une fois à l’intérieur, celui-ci braqua son arme sur les agents en les sommant de lui remettre le butin. Toujours sans être inquiété, le cambrioleur sortit de l’agence sans presser le pas. Il remonta dans sa voiture et partit sans plus jamais apparaître. Un important détail est à signaler, plus d’une centaine de cambriolages ont été commis durant la dernière décennie et les populations n’ont jamais entendu parler d’une quelconque arrestation d’un des malfaiteurs. Ce qui a alimenté le sentiment d’impunité dans les rangs de ces bandits qui agissent en plein jour.

D’ailleurs, depuis le début de la décennie noire, quelque 30 agences postales ont été fermées à travers les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Les pouvoirs publics ont dû les fermer pour éviter que les groupes terroristes ne récupèrent de l’argent. La région d’Ouacifs et Mizrana seront les plus touchées par ces fermetures. Quelques années après la fin de la décennie noire, les résidus du banditisme continuaient à opérer dans la région et surtout les villages reculés, mais cela n’a pas empêché la réouverture de beaucoup de bureaux de postes. En tout, ce sont quelques 32 agences qui ont été ouvertes après des années de fermeture. Récemment, avec la persistance de ces cambriolages, les autorités ont procédé à l’installation de barreaudage autour des entrées des agences. Dans certains cas, les portes ont carrément été fermées pour ne laisser comme voie de communication avec le client qu’une petite fenêtre. Pour assurer la sécurité avec plus d’efficacité, le ministère avait annoncé la dotation de quelque 92 agences de caméras de surveillance. L’annonce a été faite en début de l’année mais jusqu’à présent rien n’a été fait dans ce sens. D’ailleurs, les cambriolages se poursuivent.