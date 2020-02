Les services de la Sûreté nationale, en étroite collaboration avec la direction de l’éducation viennent de lancer une campagne de lutte et sensibilisation contre les stupéfiants en milieu scolaire. Nul n’ignore que depuis quelques années, la consommation de la drogue et des psychotropes a pénétré dans les établissements scolaires. En plus de leur mission de combat contre ce fléau, les policiers et selon le communiqué de la cellule de presse de la sûreté de wilaya de Bouira mettent l’accent sur la prévention et une lutte en aval. La sensibilisation des jeunes sur les méfaits et les conséquences désastreuses causées par la consommation dans le milieu familial, scolaire et dans l’entourage immédiat sont les arguments avancés par les policiers qui se déplacent aux collèges et aux lycées de la wilaya.

En parallèle et dans l’optique d’une plus large sensibilisation, les services de la sûreté organisent aussi des tables rondes sur les ondes de la radio régionale de Bouira. Pour plus d’efficacité, les éléments de la Sûreté nationale, en application des directives de la direction nationale du corps républicain, étale cette campagne tout au long de l’année, en y réservant des périodes. Lors du passage aux établissements, les policiers sont accompagnés par des spécialistes psychopédagogues et des spécialistes de la lutte anti-stupéfiants. Pour rappel, il faut signaler une nette recrudescence de la consommation des stupéfiants et de psychotropes ces dernières années, à la faveur de l’instabilité engendrée par le climat général du pays. La disponibilité du produit, provenant en quantité des pays voisins, plus précisément du Maroc, est aussi un facteur qui a favorisé cette situation.

Les policiers restent vigilants et traquent au quotidien les dealers. Ainsi, le 18 février dernier, la section BRI de la sûreté de wilaya de Bouira a, pour sa part mis la main sur un dealer en possession de

19 711 grammes de kif traité. Suite à une information faisant état de la présence d’une personne âgée de 26 ans qui proposerait des psychotropes et du kif dans son quartier de résidence, les éléments de la sûreté ont déclenché une enquête qui, a abouti à son arrestation avec une quantité de 19 711, g) et 45 000 DA, de ses ventes. Présenté par-devant le parquet, il a été mis en détention provisoire.