Qualifié de « l’assassin silencieux », le gaz carbonique endeuille des familles entières chaque année. L’intoxication par le monoxyde de carbone est devenue un problème de santé publique majeur. Les bilans sur les accidents liés aux inhalations de ce tueur inodore, incolore demeurent effrayants. Les conséquences humaines de ces intoxications involontaires sont souvent dramatiques. En plus de tuer, et quand ce n’est pas le cas, il peut parfois entraîner chez les victimes de graves séquelles respiratoires, neurologiques et cardiaques. Au cours de l’année 2018 et à titre indicatif, 90 personnes ont été sauvées d’une mort certaine et malheureusement un décès a été enregistré. (Bilan à fin décembre 2018).Dans les nombreux cas signalés, les causes essentielles restent l’absence d’une bonne aération, la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et de chauffe-bains qui sont souvent à l’origine de ces catastrophes et quelquefois l’utilisation d’appareils contrefaits. Pour réduire les risques et à l’instar des années passées, à la même période hivernale, caractérisée par le recours intense des citoyens à l’utilisation du gaz naturel pour les besoins de chauffage, la concession de distribution de Bouira mène une campagne d’information et de sensibilisation des citoyens sur l’utilisation du gaz naturel pour rappeler les consignes de sécurité à respecter, afin de préserver leurs vies et celles de leurs familles respectives. A travers ces opérations médiatiques, la concession de distribution de Bouira compte jeter son dévolu sur les localités nouvellement alimentées en gaz naturel, à savoir Zouabiria et Ouled Gacem dans la commune de Zbarbar qui ont été le point de départ, depuis hier, du programme de la campagne de sensibilisation qui se poursuivra jusqu’à la fin de la saison hivernale, pour toucher le maximum de localités de la wilaya de Bouira.