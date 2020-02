A l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer, les spécialistes mettent le point sur la situation du cancer en Algérie. Les chifres annoncés indiquent que la situation est inquiétante. Cette pathologie ravageuse qui a connu une croissance terrifiante durant les dernières années, semble se stabiliser au chiffre de 42 000 nouveaux cas recensés par an et 20 000 décès pour la même durée. D’ici 2025, le chiffre atteindra les 50 000 cas par an. Les chiffres nous glacent, et le cancer vient en deuxième position dans la morbidité générale. Pourtant, les professionnels de la santé trouvent que la propagation de cette maladie chez nous, n’est pas pire qu’ailleurs. Cependant, ils lancent un appel et mettent l’accent sur la prévention et la sensibilisation. Les spécialistes pensent que le dépistage précoce et la prévention jouent un rôle primordial dans la lutte contre le cancer. Dans ce même cadre, plusieurs centres anticancer ont organisé des journées de sensibilisation et ont dressé leur bilan. Hier, le centre anticancer (CAC) de Sidi Bel Abbès, mis en service en 2017 et contribue à atténuer la tension exercée sur les établissements similaires d’Oran et de Tlemcen, a dressé son bilan durant les trois dernières années. L’établissement affiche de grandes ambitions pour matérialiser les objectifs du plan national anticancer, cette nouvelle vision stratégique plaçant le malade au centre de toutes les préoccupations. «Depuis son ouverture, 2 178 malades ont été pris en charge au service de radiothérapie et 1 544 autres au service de chimiothérapie, alors que 3 120 dossiers ont été déposés à la cellule d’écoute», selon les données statistiques présentées par la direction de l’établissement. On note, dans ce sillage, que l’Algérie dispose d’un référentiel dans la lutte contre le cancer, qui met en avant l’importance de la prévention, qui doit se traduire essentiellement par une lutte acharnée contre le tabac, qui prend des proportions alarmantes dans notre pays. D’un autre côté, le centre de lutte contre le cancer (Clcc), de Draâ Ben Khedda (à 10 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou), ouvert depuis presque un an, fonctionne à pleine capacité avec 150 malades nécessitant une radiothérapie, programmés quotidiennement. «Les patients bénéficient de la radiothérapie en moins d’un mois et les cancéreux nécessitant une radiothérapie symptomatique (ou palliative, pour freiner l’évolution d’une tumeur), sont traités le jour-même de leur orientation au Clcc», selon le directeur local de la santé et de la population (DSP) le professeur Abbès Ziri. Il ajoute qu’en moins d’une année d’ouverture, le service de radiothérapie a reçu quelque 1 200 patients en consultation, dont 800 ayant déjà bénéficié de séances de radiothérapie.