Après plusieurs mois d'efforts, l'heure de vérité a enfin sonné pour plus de 637 538 candidats désirant rejoindre, les mois prochains, les bancs des universités. Ils devront enchaîner, à partir de demain, les épreuves pendant 5 jours, donc jusqu'à jeudi prochain, au niveau des 2 261 centres de déroulement, à travers les quatre coins du pays. En effet, plus de 637 500 candidats entameront, à partir de ce dimanche, les épreuves du baccalauréat session 2020 dont les résultats seront annoncés à la mi-octobre prochain.

D'après les statistiques fraîchement fournies par le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, le nombre global des candidats aux épreuves du baccalauréat s'élève à 637 538 candidats qui sont inscrits à l'examen dont 413 870 scolarisés et 223 668 candidatslibres.

Les candidats devront «cartonner» aux examens. S'exprimant, jeudi dernier, lors les travaux de la Conférence nationale les directeurs de l'éducation, Mohamed Ouadjaout, leur a assuré que «les sujets de l'examen de cette session 2020, traiteront uniquement des programmes scolaires étudiés et abordés, «en présentiel», par les élèves, avec leurs enseignants, durant les deux premiers trimestres».

Dans ce sillage, notons que le protocole sanitaire qui a été mis en place durant l'examen du BEM 2020, qui se sont déroulés dans de bonnes conditions, la semaine dernière, contient des mesures préventives qui avaient participé d'«ôter» de la tête des élèves et du personnel éducatif et administratif, les inquiétudes liées au risque de choper le virus. Mais, pour les tricheurs, il y a une mauvaise nouvelle.

Le ministère de l'Education nationale a annoncé qu'il sera sans pitié!

En effet, le premier responsable du secteur a, d'abord à l'adresse des élèves qui seraient tentés de tricher durant les épreuves de l'examen, affirmé, puisqu'ils ne sont pas les seuls à être dans les starting-blocks. Il dira que la tutelle a réquisitionné pas moins de 192 300 encadreurs-intervenants mobilisés pour la réussite de cet examen épreuve.»

Ouadjaout avait, pour rappel, à la veille du début des examens du BEM de cette année, affirmé que «le dispositif contre la triche et les fuites, a été rigoureusement renforcé». Cela avant de déclarer que «les réseaux sociaux seront sous la loupe, histoire de lutter contre le phénomène de la publication de faux sujets».

Dans le même sillage, il y a lieu de noter que les résultats de cette mesure enclenchée durant les épreuves du BEM 2020, étaient bel et bien palpables. Aucune fuite n'a été constatée et les faux sujets qui, durant les années précédentes, perturbaient les candidats, n'ont pas également circulé sur la Toile.

En attendant de voir de quoi sera fait demain, notons qu'il n'y pas eu de coupure temporaire d'Internet, et ce durant l'ensemble des trois jours d'examen du BEM.

Contrairement aux années précédentes, où les autorités avaient décrété des coupures temporaires de l'accès à la Toile, pour éviter la fuite des sujets et la triche lors des examens de fin d'année, le ministère de l'Education nationale s'est contenté, cette année, de l'opérationnalité et de l'efficacité des appareils de brouillage mis à la disposition par le ministère de la Défense nationale et installés aux centres de déroulement

La stabilité de la connexion avait évité le blocage habituel au pays. Cependant, les internautes algériens et les entreprises économiques craignent une coupure d'Internet durant l'important examen du bac 2020.