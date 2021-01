Une session de formation sur la production des champignons pleurotes, a été organisée par l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (Itmas) de Tizi Ouzou, au profit d’agriculteurs de la wilaya, a-t-on appris, jeudi, de la responsable de la cellule de conception des programmes de cet établissement, Nadia Hini. Au total 25 agriculteurs intéressés par cette culture, dont des débutants dans la filière ont participé à cette session organisée dans le cadre du Programme de renforcement des capacités humaines et d’appui technique (Prchat), initié par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Cette

formation a été assurée par un producteur de mycélium, M. Ameziane, qui a expliqué aux participants les différentes étapes de production de ce champignon dont la culture se fait en hors-sol dans des locaux réunissant certaines conditions (lumière, humidité, aération), ce qui représente un avantage pour les agriculteurs ne disposant pas de grandes parcelles de terrain. Des orientations ont été données par le formateur, pour la réussite de cette culture, à commencer par la mise en incubation du mycélium qui exige une salle sombre, une température de 22° C et un taux d’humidité d’environ 85%. La fructification, quant à elle, exige d’autres conditions, dont un choc thermique, un éclairage le jour (d’une durée de 8 à 12h) et une bonne oxygénation.Le diamètre du champignon qui commence à pousser entre 12 à 15 jours de l’incubation, voire plus (selon les conditions), doit être entre 10 à 15 cm pour être récolté, au-delà de 15 cm, il devient fibreux.