Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a affirmé, samedi dernier, à Naâma, que le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum populaire, «garantira le rétablissement de la confiance entre la société civile et les institutions de l'Etat».

Berramdane a expliqué, lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile de la wilaya de Naâma, que le projet d'amendement de la Constitution «valorise le rôle et la place du mouvement associatif comme partenaire réel dans la gestion des institutions de l'Etat», ajoutant que ce projet «donnera un départ réel vers l'étape de l'édification de l'Algérie nouvelle défendue par tous».

Il a expliqué que le projet comprend six articles sur le renforcement et le soutien au rôle et à la participation de la société civile dans la prise de décision, à tous les niveaux. Ces articles, a-t-il ajouté, consa-crent également le rôle du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger dans la gestion des affaires publiques pour la concrétisation sur le terrain du principe de démocratie participative.

par ailleurs, Nazih Benramdane a relevé le volet relatif à l'amendement de la Constitution énonçant la création d'une «Autorité supérieure de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.» Il indiquera que l'article 205 précise huit missions principales dévolues à cette instance, dont il a cité le renforcement des capacités de la société civile et des autres acteurs dans le domaine de la lutte contre la corruption.

Le conseiller a souligné, de plus, que «le projet d'amendement de la Constitution représente un jalon dans la création de nouveaux mécanismes pour l'encadrement de la société civile, son habilitation et son organisation, afin de jouer des rôles plus professionnels sur les plans local, de wilaya et national et pour qu'il devienne un accompagnateur, de manière effective, des institutions de l'Etat».

Berramdane a insisté sur la nécessité de changer les mentalités, comme il a mis en exergue l'existence d'une volonté effective et de se diriger progressivement vers la promotion de l'action associative et d'en construire une base solide.

La rencontre a été une opportunité pour les représentants des associations locales en vue de faire part de leurs préoccupations et de préciser leurs vision et propositions afin de renforcer le rôle «leader» du mouvement associatif