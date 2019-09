Les régions du Sud et des Hauts-Plateaux vivent au rythme d’un développement long et improductif. Ces zones reculées, ont été beaucoup trop longtemps délaissées, sur bien des plans (économique, culturel, santé, éducation…).

Si cet état de fait subsiste, aucun doute, ces régions-là seront vouées au déclin. Voyant la nécessité de redonner un souffle nouveau aux wilayas du Sud, le gouvernement décide de canaliser un ensemble de manœuvres pour développer au mieux le Sud algérien. «Nous avons décidé d’axer l’effort national aujourd’hui sur la promotion de ces zones et l’habilitation de leurs infrastructures pour la réduction des disparités en matière de développement, à l’échelle nationale», a indiqué le Premier ministre Noureddine Bedoui.

Soulignant que la composante géographique et démographique des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux présente des enjeux doubles, au vu des longues distances et de la rudesse des conditions climatiques, le Premier ministre a affirmé que les nouvelles politiques d’aménagement du territoire sont venues apporter des solutions réglementaires innovées émergentes, citant à ce propos la création de wilayas déléguées.

La politique nationale d’aménagement du territoire repose sur la restructuration radicale et le développement des espaces des Hauts-Plateaux et du Sud, notamment en termes de «rééquilibrage territorial et traitement des disparités», a-t-il souligné, mettant l’accent sur l’impératif de doter ces espaces de moyens garantissant leur développement pour permettre la sédentarisation de leurs populations. Noureddine Bedoui a dans ce sens, jugé utile de développer en premier lieu, le domaine de la santé publique, en focalisant le rapprochement des services médicaux des citoyens.

«Aujourd’hui, nous devons reconnaître, à travers un état des lieux, que le système de santé dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux n’est pas à la hauteur de nos aspirations, en tant que pouvoirs publics, ni à celles des citoyens qui ont droit à des prestations sanitaires globales, accessibles et de qualité, à l’instar de toutes les régions du pays», a-t-il déclaré. «Il n’est plus possible de continuer avec une situation enregistrant autant d’insuffisances et d’entraves, il faut engager une transition rapide et méthodique pour promouvoir le secteur de la santé dans ces wilayas, loin des promesses et slogans vains», a-t-il ajouté.

Toutefois, bien que les déclarations émanant des représentants du gouvernement se soient faites nombreuses à prôner la promotion des wilayas du Sud, c’est hélas un tout autre constat qui s’offre sur le terrain. On parle depuis assez longtemps de faire du développement de ces régions, une priorité gouvernementale.

La stratégie tracée par les pouvoirs publics à cet effet a été mise en branle dans les années 80.

Cependant, l’Etat n’a jamais concrètement donné au Sud, les moyens efficients permettant d’assurer son développement économique, culturel et social. Pourtant le potentiel est bien présent. On prendra l’exemple de l’agriculture, sachant que les zones oasiennes disposent d’une production agricole très riche et diversifiée. Alors, à quand la rentabilisation de ces richesses ?