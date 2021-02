Dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou, les campagnes de reboisement battent leur plein. Ce week-end, ce fut le tour du village Avizar dans la commune de Timizart. Les villages ont profité du repos du week-end pour sortir dans la nature à un volontariat de plantation d’arbres fruitiers de toutes les variétés. En effet, l’association locale de protection de l’environnement Tafat n Ugama, a appelé à un volontariat de reboisement qui s’est décliné sous la forme d’une campagne de plantation de 2000 arbres de différentes espèces au sein du village Avizar et les localités limitrophes. Selon les organisateurs, cette action qui a commencé par ce petit volontariat s’étalera sur plus d’un mois. La campagne, ajoutent les responsables de l’association, ne prendra fin que le 21 mars 2021», à l’occasion de la Journée mondiale de l’arbre». Un riche programme attend donc les villageois d’Avizar. Annoncé par l’association Tafat N ugama, les activités débuteront le jeudi 11 février 2021 avec la cérémonie de lancement de la campagne à Thala Oufella « Village Avizar». La deuxième et la troisième journée, verront la plantation d’arbres et reboisement de la montagne « Adhrar». Par ailleurs, à la quatrième et cinquième journée, les villageois vont procéder à la plantation d’arbres tout au long de la Route nationale N°71 à partir du monument Agni n Temlilin « cimetière des Martyrs» jusqu’à Tslatha n yiflisen». Sixième et septième journée, Avizar connaîtra des plantations

d’arbres sur les rives du lac du barrage de Djebla «zone humide». La huitième et la neuvième journée, ce sera à la Maison des jeunes et à la bibliothèque du village et au niveau du stade d’Azrou que la campagne s’étendra alors que la dixième et dernière journée de campagne, le

21 mars 2021 Journée mondiale de l’arbre, les villageois d’Avizar célèbreront cette fête internationale dédiée à l’arbre dans toute sa splendeur par la plantation d’arbres au niveau des établissements scolaires du village Avizar et du village Iadjemat. «L’action, concluent les organisateurs, touchera quatre écoles primaires, deux CEM et un lycée».