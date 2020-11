C'est aujourd'hui que les électeurs vont se rendre aux urnes à travers la wilaya de Tizi-Ouzou pour dire leur mot sur le projet de révision de la Constitution proposé à référendum. La logistique était prête depuis le début de la campagne pour une élection très réussie. C'est, d'ailleurs, ce qu'affirmait le responsable de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), au niveau de Tizi Ouzou, Youcef Gabi au sujet de ce chapitre: 419 sites ont été réservés à la campagne électorale à travers la wilaya de Tizi-Ouzou. Ces lieux, ajoutait-il, étaient destinés à abriter les différentes activités liées à la campagne pour le référendum constitutionnel du 1er Novembre.

Toujours selon le même responsable, les lieux choisis à cet effet, étaient répartis à travers l'ensemble des 67 communes que compte la wilaya de Tizi Ouzou. À la veille des élections donc, les citoyens semblent être au fait de tous les articles contenus dans la nouvelle mouture qui leur sera proposée dès ce matin au niveau des bureaux de vote. Selon toute vraisemblance, les citoyens sont satisfaits de l'apport de cette révision qui, de leur avis, consacre d'abord tamazight comme fondement de l'identité nationale. «Je suis content de savoir que tamazight ne sera jamais sujet à un changement en la consacrant comme pilier fondamental de l'identité nationale. Nous avons longtemps attendu pour voir cela se réaliser sur le terrain», affirme un vieillard qui a longtemps milité pour cet objectif. Pour d'autres, le plus important se situe dans les articles liés à la protection d'autres acquis, plutôt sociaux, comme la protection des droits des couches défavorisées. «L'Algérie a toujours été un Etat social, mais jamais cela n'a été consacré dans la Constitution. Aujourd'hui, l'Algérien se sent en sécurité car la Constitution protège ses droits les plus élémentaires qui ne seront plus sujet de tendance politique», a affirmé un ancien syndicaliste retraité d'une entreprise nationale. «J'ai bien suivi les débats sur la nouvelle mouture, je suis au fait de toutes les choses nouvelles qu'elle apporte. C'est pourquoi je vais voter demain pour le nouveau projet. C'est, pour moi, la meilleure Constitution que nous ayons eue depuis l'Indépendance» affirme un autre citoyen décidé à aller voter. En fait, à travers les villages et les communes, tout indique que les citoyens vont aller voter. Le premier indice est la date choisie pour la célébration du rituel de Timechret. Dans tous les villages, les citoyens ont l'habitude de célébrer ce rituel le 1er Novembre, mais cette année, beaucoup de localités ont retardé d'une semaine et d'autres l'ont avancé d'une semaine pour permettre aux gens d'aller voter. «Nous avons décalé cette date pour permettre aux gens d'aller voter, car nous avons jugé que c'est important, ce référendum qui concerne l'avenir de notre pays», assure un président de comité de village.