Dans l'optique d'adapter les mécanismes adéquats pour acter un sursaut économique, dans une conjoncture aussi particulière et permettre de maintenir un rythme de fonctionnement et des assisses claires pour recadrer les lois et les outils pour faciliter l'investissement, les orientations du président de la République lors du Conseil des ministres de ce dimanche, se sont penchées sur l'impératif de matérialiser la nouvelle approche des pouvoirs publics, notamment en matière d'attribution de marchés publics. À cet effet, le président de la République a affirmé que «la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, depuis le mois de mars, du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19 nous a amené à mettre en place un cadre organisationnel spécifique permettant d'adapter les règles d'attribution des marchés publics relatifs aux opérations programmées, à cette situation inédite et de la gérer de manière flexible, rapide et transparente en vue de faciliter l'accomplissement des missions des administrations et établissements publics». Une instruction qui vise à cibler les failles et les obstacles qui ont longtemps entravé le fonctionnement des administrations, pour les délester des affres de la bureaucratie et du clientélisme, qui ont été à l'origine de tous les blocages. Et ce dans l'objectif de permettre aux opérateurs économiques de soumissionner aux marchés publics, sans être à la merci des responsables véreux, et d'une administration qui, au fil du temps, est devenue le berceau de la corruption et l'outil idéal pour ralentir l'économie nationale. C'est donc, dans le sillage d'une nouvelle vision, que s'inscrivent les nouvelles orientations qui tendent à procurer aux operateurs, comme aux administrations, un climat de gestion, complètement en rupture avec les anciennes pratiques.

Par ailleurs, et suite à l'exposé du ministre des Affaires étrangères, relatif à la ratification de l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le président de la République a donné des orientations aux ministres concernés, dans le but de «tirer avantage des expériences de libre-échange qu'a connue l'Algérie avec les autres ensembles régionaux, en vue de s'assurer de l'origine africaine des biens et marchandises en circulation dans la zone de libre-échange et dont le taux d'intégration ne doit être inférieur à 50%, pour qu'ils ne s'infiltrent pas dans le marché national au détriment de la production locale, des produits fabriqués en dehors du continent africain». De grande importance, le déploiement économique et commercial sur le continent africain, représente un axe incontournable pour baliser le chemin vers l'indépendance des revenus d'hydrocarbures. À cet effet, la création de la Zone de libre-échange continentale africaine, permettra à l'Algérie signataire de l'accord en 2018, de pénétrer un marché de 1,2 milliard de personnes, susceptible de générer 3,4 milliards de dollars de richesse. Un atout majeur pour tirer le volume des échanges commerciaux vers le haut.