Une caravane de solidarité et d’aide destinée aux familles démunies issues des zones d’ombre et celles affectées par le tremblement de terre ayant frappé la wilaya, la semaine dernière, a pris le départ, hier, de la wilaya de Skikda.

Le coup d’envoi de la caravane a été donné par le chef de l’exécutif local, Abdelkader Bensaïd, depuis le siège de l’unité principale de la Protection civile situé dans la localité de Hamrouche Hammadi, en présence des autorités de la wilaya et divers intervenants.

La caravane de solidarité contient 1 900 couffins de denrées alimentaires et des couvertures, qui seront acheminés aux familles démunies issues de

16 communes à travers la wilaya de Skikda, a précisé Bensaïd en marge du lancement de l’opération de solidarité. Affirmant que les actions de solidarité se poursuivront jusqu’au début de l’année prochaine, le wali a fait état d’une nouvelle stratégie de l’action de solidarité dans la wilaya, favorisant le renforcement de la collaboration entre les établissements publics et les bienfaiteurs, pour toucher le maximum de familles démunies.

À cette occasion, le chef de l’exécutif local a salué les bienfaiteurs qui ont répondu à l’appel de la direction de l’Action sociale et de la solidarité (Dass) et ayant participé à cette caravane de solidarité.