Le ministère de la Défense nationale a transmis à notre rédaction un communiqué dans lequel, on rend compte du bilan de l'Armée nationale populaire entre les 9 et 15 du mois courant. Le communiqué souligne que «dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 9 au 15 septembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national».

Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN indique que « des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Tébessa, Aïn Defla, Chlef et Skikda, 11 casemates pour terroristes et sept bombes de confection artisanale, tandis que trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Tébessa et Tissemsilt».

Par ailleurs, toujours durant cette même période et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, la même source confie que « des détachements combinés de l'Armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté lors d'opérations distinctes à Béchar, 16 narcotrafiquants et saisi d'importantes quantités de kif traité s'élevant à huit quintaux et 55 kilogrammes, alors que d'autres détachements de l'ANP en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oum El-Bouaghi, huit narcotrafiquants en leur possession

2,1 kilogrammes de cocaïne et une autre quantité de kif traité s'élevant à 13,6 kilogrammes». Le ministère de la Défense nationale ajoute dans le même contexte, «des détachements de l'Armée nationale populaire, les services de la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Naâma, Tlemcen, Oran, Rélizane, El-Tarf, El Oued, Biskra, Batna, Souk-Ahras, Tébessa, Sidi Bel Abbès et In Aménas, 33 narcotrafiquants et saisi trois quintaux et 10,7 kilogrammes de kif traité et 25 154 comprimés psychotropes, alors que deux individus ont été appréhendés en leur possession 18,54 tonnes de tabac à El Oued, Sétif et Boumerdès, tandis que

87 980 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies à Sétif».