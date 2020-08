Le général de corps d'armée, Saïd Changriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a installé, hier, le général Noureddine Gouassemia en tant que nouveau commandant de la Gendarmerie nationale. Il remplace à ce poste, le général-major Abderrahmane Arrar. Le communiqué du ministère de la Défense nationale qui fait état de cette installation rapporte le propos du chef d'état-major qui, dans une allocution, a ordonné au nouveau commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi que tous les éléments de ce corps de sécurité d'exercer sous l'autorité du président de la République et «d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur». L'ordre est on ne peut plus clair et le message limpide. L'ANP a un chef suprême et Changriha le rappelle avec force, respect et dévouement à la République. Il met dans le même temps, en lumière «l'importance» du corps de la Gendarmerie nationale, «qui se manifeste notamment à travers le grand intérêt que nous accordons à réunir les conditions de développement de cette arme, de manière continue, de sorte qu'elle puisse s'adapter aux missions particulières et sensibles qui lui sont assignées». Pour le chef d'état-major, «ce corps est également un trait d'union solide avec le peuple avec qui il entretient un contact quotidien de grande importance, notamment dans les zones rurales et suburbaines, où les hommes de la Gendarmerie nationale interagissent en permanence avec leurs concitoyens». C'est dire le souci qu'a toujours eu l'institution militaire de rester en connexion avec l'Algérie profonde. Cette arme, dira-t-il, «se veut être, ainsi, un élément indispensable de la sécurité et de la stabilité, et un outil aussi utile qu'efficace, pour servir le pays et le citoyen et veiller en permanence à garantir le respect et l'application des lois de la République par tous».

Ce sont là autant de raisons qui imposent aux cadres de la Gendarmerie nationale l'accomplissement «au mieux de leurs missions et à veiller en permanence à consolider les liens avec le peuple, à travers l'ensemble du territoire national», insiste le général de corps d'armée. Et d'ajouter l'obligation faite à chaque gendarme de gagner la confiance du peuple. Celle-ci «est à l'origine de l'aboutissement de votre travail, et je demeure convaincu que vous prenez en considération cet aspect et que vous lui accordez l'importance qu'il mérite», conclut le chef d'état-major.