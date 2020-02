Un état de fait à l’origine du malaise des souscripteurs à cette formule qui, dans une action, pas la première du genre, ont interpellé le ministre de l’Habitat, de l’Aménagement du territoire et de la Ville, pour l’ouverture d’une enquête sur ce programme. Ces derniers, dont la plupart ont opté pour cette formule. entre 2010 et 2014 sont issus de la wilaya de Annaba qui a bénéficié d’un programme LPA de 1 650 unités. Dans ce sillage, il convient de noter que cette wilaya a, durant l’année 2012 bénéficié d’un quota de 500 unités LPA, à Sidi Aïssa, dont l’établissement de la liste des bénéficiaires dure depuis plus de huit ans.

à l’origine de ce retard, les agissements douteux qui ont entaché cette liste, car nous infiltre-t-on, le site fait l’objet de convoitise par les relais du pourrissement, qui gangrènent encore cette wilaya. Notre source a souligné que, de par la nature géographique du site, situé sur le relief maritime de la commune de Annaba, les interventions tentent d’éliminer les souscripteurs initiaux, en faveur des opportunistes. Ces derniers, selon les indiscrétions fournies par notre source, ont fait l’objet d’une situation conflictuelle, entre l’ex directeur de l’Opgi de Annaba et… la position de l’ex-responsable a pu freiner les agissements frauduleux qui auraient pu priver certains souscripteurs des leurs droits.

Même politique adoptée par l’actuel directeur général de l’Opgi de Annaba. Ce responsable, qui n’a pas d’obédience et d’obéissance aux lois de la République et à la réglementation, régissant ce segment de l’habitat, le LPA en l’occurrence. Ce dernier qui n’a pas fini de surprendre, quand on sait que la wilaya a également bénéficié d’un autre programme de 650 unités, destiné au nouveau pôle urbain d’El Berka Ezzarga toujours pas achevé.

En dépit de ce retard flagrant dans la réalisation de ces projets, la wilaya a bénéficié d’un autre quota de 1000+500 répartis à travers toutes les communes de la wilaya de Annaba. L’affluence des souscripteurs traduit l’engouement pour ce segment de logements. Or, jusqu’à la mise sous presse, aucune liste n’a été affichée, en guise d’assurance pour les souscripteurs, hormis celle de la daïra d’El Hadjar. Le hic dans tout cela, c’est qu’après plus de 10 ans de leurs souscriptions à la formule LPA à la wilaya de Annaba, ils sont appelés à attendre encore, puisque la réalisation du projet des 650 unités d’El Berka Ezzarga, est pris en charge par une entreprise turque. Ce qui n’est un secret pour personne, les entreprises turques, ont le chic d’enregistrer des retards dans la réalisation des marchés qui leur ils sont attribués, comme c’est le cas des 650 unités LPA, dont la cadence des travaux, suscite une profonde appréhension chez les souscripteurs, concernant les délais de réalisation, bien que ces derniers aient payé la totalité financière de leurs apports personnels et bancaires. Aujourd’hui, face à l’incertitude qui les ronge, les souscripteurs des logements LPA de la wilaya de Annaba affaiblis par leurs conditions d’hébergement, revendiquent une commission d’enquête pour lever toute équivoque sur les dessous du retard dans la réalisation des divers programmes, mais surtout, lever le doute sur le défaut d’établissement des listes des bénéficiaires.