Le processus de traitement de dossiers de corruption liés à des hauts responsables se poursuit. Hier, plusieurs hauts responsables ont défilé devant la Cour suprême dans le cadre de l’affaire Mahieddine Tahkout, patron du groupe éponyme. Ce dernier est propriétaire de Cima Motors, concessionnaire multimarque, mais aussi gérant de régies de transport d’étudiants dans plusieurs wilayas. Dans ce contexte, l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, l’ex- ministre des Transports Abdelghani Zalène et Mahdjoub Bedda, ancien ministre de l’Industrie ainsi que le puissant homme d’affaires Mahieddine Tahkout ont été auditionnés, hier, par le juge d’instruction près la cour d’Alger. Mahieddine Tahkout est poursuivi, avec plusieurs membres de sa famille, pour obtention d’indus privilèges par des cadres de l’Office national des œuvres universitaires (Onou) et du ministère des Transports dans l’affaire liée aux œuvres universitaires ainsi que par des cadres du ministère de l’Industrie et de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi). Placé en détention provisoire depuis le 14 juillet dernier, Youcef Yousfi a comparu dans le cadre de l’enquête relative au dossier de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout. Il est poursuivi pour les chefs d’inculpation liés à «l’octroi d’indus avantages lors de passation de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, abus de fonction, dilapidation de deniers publics, conflit d’intérêts et corruption lors de la conclusion des marchés publics». Mahdjoub Bedda est accusé d’accorder des privilèges indus aux patrons d’usines de montage automobile, dont Tahkout propriétaire et Hacène Larbaoui, propriétaire de la marque KIA.

Il est également accusé de dilapidation des deniers publics, conflit d’intérêts et abus de fonction. Par ailleurs, cet homme d’affaires, propriétaire du groupe TMC a été placé, ainsi que des mem-

bres de sa famille, sous mandat de dépôt en juin dernier pour plusieurs affaires de corruption. Pour rappel, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda ont été condamnés récemment par le tribunal de Sidi M’hamed à une peine de 10 ans de prison ferme à l’issue du premier procès de corruption impliquant de hauts dirigeants politiques et de puissants oligarques propriétaires d’usines de montage automobile. Avant-hier, deux anciens ministres des Travaux Publics, en l’occurrence Amar Ghoul et Boudjemaâ Talai ont comparu devant le juge d’instruction de la Cour suprême d’Alger. Notons par ailleurs que deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, mais aussi de richissimes hommes d’affaires à l’image de Ali Haddad, Hassan Larbaoui, Mohamed Baïri, Ahmed Mazouz et plusieurs ex-minis-

tres ont été condamnés à de lourdes peines allant jusqu’à 20 ans de prison ferme, le 10 décembre dernier.