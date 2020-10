Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu lundi dernier, par visioconférence, avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Les deux responsables ont évoqué plusieurs questions de l'actualité internationale, notamment la situation au Sahara occidental, en Libye et au Mali, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Concernant la question du Sahara occidental, le chef de la diplomatie algérienne a souligné l'urgence d'une action rapide des Nations unies et la nécessité de répondre aux aspirations légitimes du peuple sahraoui conformément aux responsabilités de l'ONU et du mandat de la Minurso» indique le communiqué qui précise que Sabri Boukadoum a rappelé «l'urgence de la nomination d'un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental». Sur la question de la situation en Libye, les deux responsables se sont «félicités de la signature, à Genève, le 24 octobre 2020, d'un accord de cessez-le-feu définitif entre le gouvernement d'Alliance nationale et l'Armée nationale libyenne (ANL)», souligne le communiqué des Affaires étrangères. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a tenu, dans ce cadre, à remercier «l'Algérie pour son rôle actif et son plein engagement dans la contribution au règlement définitif de cette crise» et a «souhaité la poursuite de l'action de l'Algérie en faveur de la Libye». Les deux responsables ont également abordé les développements, au plan politique, intervenus récemment au Mali, «où une convergence des vues entre l'Algérie et l'ONU a été enregistrée, concernant la situation politique dans ce pays». crédible pour la reconstruction de la paix au Mali.