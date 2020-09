Intervenant dans un cadre sanitaire et social délicat, la visite du Premier ministre à la wilaya de Annaba, aura sans doute à apaiser l'impact du malaise des Annabis et celui de la dégradation sociale, car il est utile de noter que la situation de point mort du développement local dans cette wilaya, est l'un des facteurs de ce trouble. S'il y a lieu de détailler la situation à Annaba, le constat est loin des espoirs nourris. C'est toute la wilaya qui est une zone d'ombre, de par les maux gangrenant le quotidien d'une population en quête juste d'une vie décente. Les insuffisances dans divers secteurs sont variées et multiples. Au-delà de la situation sanitaire, due à la pandémie de coronavirus, au manque de bouteilles d'oxygène dans les services du Covid-19 et la hausse des cas de contaminations, entre autres, sont des facteurs témoignant des défaillances du secteur de la santé à Annaba.

Le logement, quant à lui, est la bête noire du secteur à Annaba, où l'impatience de milliers de demandeurs de logements est à l'origine d'actions de contestation quotidiennes. Un état de fait dû à la lente cadence des chantiers, notamment à la nouvelle ville de Draâ Errich. Si tel est l'aperçu sur l'habitat à Annaba, l'emploi n'est pas une moindre préoccupation, notamment pour les jeunes détenteurs de contrats de pré-emploi, revendiquant chaque jour leur insertion. Des maux auxquels s'ajoute la dégradation des besoins élémentaires au quotidien citoyen.

Les sempiternelles perturbations d'alimentation en eau potable, la défectuosité de l'éclairage public et la dégradation du cadre de vie sont, entre autres, autant de diagnostics d'une gestion boiteuse, pour ne citer que ces échantillons de quelques secteurs en rade. Outre cela, s'ajoute la persistance des pratiques antérieures, la bureaucratie et le blocage auxquels font face les administrés. C'est à se demander si la wilaya de Annaba est toujours la 4e ville d'Algérie ou son autre bidonville! A priori, c'est le cas de Annaba où, las de subir le laxisme et l'indifférence de leurs responsables locaux, les habitants finissent par se prendre eux-mêmes en charge. Certains déboursent pour la construction d'un abribus (Oued Ennil), d'autres réparent l'éclairage public (Chaiba). Entre les uns et les autres, certains s'adonnent à l'assainissement des avaloirs, en prévision de la saison des pluies. C'est pour dire que, livrés à eux-mêmes, les habitants de Annaba subissent les affres d'une gouvernance le moins que l'on puisse qualifier, loin des orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Si le climat social dans la wilaya de Annaba met les nerfs à fleur de peau, le climat économique vient, sous toutes réserves, sauver la mise.

Le complexe Sider d'El Hadjar, première halte du Premier ministre, où il est attendu pour, sans doute, donner le coup de starter de l'activité industrielle du complexe. Une visite qui intervient, force est de constater, trois jours, après une autre tentative de vol de deux câbles électriques. Une affaire faisant, jusqu'à la mise sous presse, l'objet d'enquête engagée par la Gendarmerie nationale pour déterminer les raisons de la présence de ces câbles, découverts entre le chemin des ateliers de l'AMM et LRB, pour le 1er et entre le LCR et GSM pour le second. Des câbles emmagasinés comme pièces de rechange pour le FHn°2. Ces faits douteux sont assimilés à un sabotage visant à mettre Sider au pied du mur. C'est dire que les sables mouvants des relais de «l'Etat profond» sont toujours en

mouvement.