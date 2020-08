L’ouverture progressive des mosquées et plages a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme à Constantine, à l’instar des

autres wilayas du pays. La décision a été prise lors de la tenue de la réunion du Haut Conseil de sécurité hier, par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné la programmation de la réouverture progressive des mosquées dans les grandes villes du pays, avec le respect des mesures de protection contre le coronavirus (Covid-19). Cette décision concerne les mosquées pouvant accueillir plus de 1 000 fidèles.

Le Haut Conseil de sécurité a également décidé de la préparation de la réouverture progressive et graduelle des plages pour les vacanciers tout en maintenant les mesures de protection contre le coronavirus. Pour les Constantinois il est important de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité et la pratique des gestes barrières. Ainsi, après une fermeture qui aura duré plusieurs mois, les fidèles vont pouvoir s’inviter dans les mosquées. Un grand soulagement et même une lueur d’espoir. Revenir à une vie normale est devenu un rêve en cette période de crise sanitaire due à la propagation du Covid-19. Le pays est en veilleuse depuis le mois de mars dernier comme tous les pays du monde et le poids de la crise est devenu insoutenable.

Les décisions du président de la République ont été un apaisement. «J’attendais ces nouvelles depuis un moment et j’avoue que cela m’a rendu le sourire, pouvoir de nouveau aller à la mosquée et même de décompresser au bord de la mer avant la fin de la saison estivale est apaisant, c’est l’espoir qui revient », confie ce jeune de 34 ans. Pour un autre jeune, « revenir à nos habitudes me manque et les décisions du président ont été une bouffée d’oxygène, néanmoins on doit rester sur nos gardes, le virus est toujours là et tue encore des gens, les instances en charge de cette mission doivent faire respecter les mesures de sécurité sanitaires, c’est impératif ». Pour cette maman, « c’est un ouf de soulagement,

‘‘el hamdoullah’’, que les gens peuvent repartir vers les mosquées et retrouver l’air frais, des plages, mais restons prudents la distanciation, la bavette sont des mesures qui doivent nous accompagner et nous rappeler qu’on n’a pas le droit à l’erreur car le virus n’est pas prêt à céder place ». Mais ajoute cette maman, « espérons que les nouvelles qui nous parviennent au sujet d’un vaccin, sont réelles et nous pouvons revenir à notre vie d’avant qu’on n’a pas su apprécier jusqu’à l’arrivée de ce virus qui a bouleversé nos vies ». Ainsi les citoyens ont été ravis par les décisions prises lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité et leur souhait est de retrouver le cours de leurs vies d’avant.