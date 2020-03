Dans un point de presse animé, hier, par l'ambassadeur de la Suisse, Son Excellence, Lukas Rosenkranz, au siège de l'usine Palmanova, à Constantine où il a effectué une visite, le diplomate a souligné que son pays est prêt à coopérer avec l'Algérie pour lancer un processus de récupération des biens détournés. Il a déclaré: «Nous sommes absolument prêts à coopérer avec l'Algérie et je vous donne l'exemple de la Tunisie qui a formulé des demandes qui ont été honorées. La Suisse a répondu favorablement aux démarches de ce pays.» Il a ajouté: «Comme vous le savez, il n'y a plus de secret bancaire en Suisse et nous avons développé tout un mécanisme pour cette question.»

Le représentant diplomatique de la Suisse précise encore: «Si le gouvernement algérien souhaite une coopération sur les bien détournés, il faut juste présenter des preuves et formuler une demande avec de fortes indications.» Le reste a-t-il indiqué, «il faut juste mettre en oeuvre ces mécanismes, sachant que d'autres pays ont pu en profiter». à une question sur les raisons de sa visite à Constantine, le diplomate a souligné: «Ce n'est juste qu'une visite protocolaire. D'abord, premièrement pour moi c'est d'une grande importance de faire connaissance de la troisième ville de l'Algérie. Je savais déjà que Constantine possède un grand potentiel économique et scientifique et aussi culturel, mais ce sont surtout les secteurs économiques et scientifiques qui représentent une priorité pour moi. J'ai fait une visite très importante à l'université et j'aimerai faciliter la coopération entre nos deux pays, je peux promettre que je vais m'y mettre et probablement on aura des résultats bientôt.»

L'ambassadeur ajoute: «C'était surtout important pour moi d'avoir visité cette usine qui est en très bon état, une visite qui entre dans l'esprit de partenariat, c'est aussi important d'avoir des contacts avec les membres du FCE.» Pour le représentant de la diplomatie suisse «le secteur du partenariat économique n'est pas très bien exploité», estimant qu'il y a de grands efforts à faire des deux côtés. Concernant les raisons de sa visite à l'usine Plamanova, il a déclaré: «On est en train d'étudier les options possibles et c'est ce que je vais discuter avec le P-DG pour lancer un partenariat dans ce secteur, soit dans les dérivés des produits laitiers.»

à une autre question portant sur les secteurs qui intéressent son pays, le diplomate a d'abord fait une différence entre les secteurs où il y a une forte compression, qui peuvent être compromettantes, mais souligne que dans le secteur pharmaceutique, l'importation de médicaments par exemple de la Suisse, aide beaucoup les patients», affirmant que dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a de grandes entreprises où je vois un grand potentiel et les PME dans ce secteur seraient les mieux placées à faire intervenir car pour lui «les PME sont à peine représentées en Algérie». Dans ce contexte il ajoute: «On a de grandes multinationales aussi, mais ce sont les PME qui font la richesse en Suisse, je souhaite voir beaucoup plus d'entre elles en Algérie. à ce même propos il estime que le numérique aussi est un secteur intéressant pour la coopération, mais certainement beaucoup plus le secteur scientifique.».