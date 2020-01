Le retour remarquable de la diplomatie algérienne sur la scène internationale à travers le dossier libyen, l’appel du président de la République au dialogue, la révision de la Constitution, l’exploitation du gaz de schiste, l’avenir du RND, et l’élection d’un successeur à l’ex-patron du parti Ahmed Ouyahia incarcéré à la prison d’El Harrach pour des affaires de corruption.

Ce sont là autant de sujets «brûlants» qui font la une de l’actualité nationale et internationale, abordés, hier, par le SG du RND, Azeddine Mihoubi, qui ont marqué la cérémonie d’installation de la commission nationale chargée de la préparation du congrès extraordinaire du parti. Lors d’une conférence de presse qu’il a animée, hier, au siège national de son parti, Mihoubi a, de prime abord, exprimé son «soutien aux consultations autour de la révision de la Constitution engagées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune», annonçant que «le RND reste ouvert à une éventuelle sollicitation du chef de l’Etat.»

Plus explicite, Mihoubi a fait savoir que «le RND n’a pas encore reçu d’invitation de la part du président de la République pour le dialogue », ajoutant que « nous la remplirons si nous sommes conviés et nous présenterons notre vision sur les revendications populaires». Poursuivant son propos, Mihoubi a qualifié les consultations politiques régulièrement menées par le chef de l’Etat au sujet de l’amendement de la Constitution «d’initiative positive» estimant que «le choix du président d’approcher des personnalités politiques crédibilisées par la rue lui permettra de mieux répondre aux demandes du peuple algérien».

Affirmant que «le RND est partisan au projet de la révision de la Constitution», Mihoubi a mis l’accent sur «la nécessité de promulguer une Constitution qui s’inscrit dans la pérennité garantissant la mise en place d’institutions fortes».